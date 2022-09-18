逛3C賣場偷走展示空拍機 竊賊謊稱：帶回家測試

洪嫌（左一）偷走空拍機。（記者王冠仁翻攝）

2022/09/18 14:32

〔記者王冠仁／台北報導〕洪姓男子跑到台北市某3C商場假裝購物，他在其中一間商家假裝詢問空拍機，卻趁店員不注意時偷走一台要價2萬元、放在店內展示的空拍機。店家事後發現遭竊報警，警方循線逮到洪，他還謊稱「店員讓我帶回家測試」；但店員說根本沒這回事，且他犯案過程全被監視器拍下，警方最後將他依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，日前洪姓男子跑到台北市某知名3C商場閒晃，經過其中一處櫃位時，他假裝詢問店內販售的空拍機等產品，店員熱心拿起展示用的銀灰色Mavic mini2空拍機讓他把玩，但他趁店員忙於招呼其他客人時，迅速把空拍機放進自己包包後離開。事後店家發現空拍機不翼而飛，查看監視器後發現遭竊，氣得報警。

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轄區警方調閱監視器畫面，發現竊賊當天帶著黑色鴨舌帽，警方再比對他當天在商場周邊的消費紀錄，循線查出他是洪姓男子。警方循線通知他到案說明，他聲稱當天是經員工同意，把空拍機拿回家測試，還說他後來已經把空拍機歸還給店家。

不過，店員告訴警方，根本沒有同意洪把空拍機帶回家測試，且警方根據店家提供的監視器畫面，發現他當時行竊過程全被錄下來，戳破他謊言並將他依竊盜罪嫌送辦。

警方呼籲，店家對於公開陳列展示的商品必須謹慎，除隨時注意自家商品安全外，最好將商品裝置防盜鎖，以防止有心之徒覬覦行竊。

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