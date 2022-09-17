妙齡女與男友吵架喝茫 死黨趁機撿屍性侵遭重判

吳姓男子趁女性友人情傷喝醉酒，將她撿屍回家性侵。基隆地院近日審結將吳依乘機性交罪判3年10月徒刑。（資料照）

2022/09/17 19:04

〔記者林嘉東／基隆報導〕吳姓男子陪情傷女性友人小米（化名）唱歌喝酒，見小米爛醉，竟心生歹念，將小米撿屍回家，直到閨蜜發現小米外套內外反穿，檢警在小米下體採到吳的DNA，小米才知自己遭吳性侵得逞。基隆地院近日依乘機性交罪判吳3年10月徒刑。

檢警調查，20歲妙齡女子小米（化名）與男友吵架，心情鬱悶，5年前某日深夜10時許，找男死黨與女閨蜜，一起到基隆一家KTV喝酒解悶，眾人喝到隔天凌晨才結束。

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一早，小米的閨蜜起床後，找不到小米，去電詢問到KTV歡唱友人，才發現小米昨晚酒後，被吳男帶回家。

小米閨蜜前往吳住處找人發現，小米仍躺在床上，外衣卻內外反穿，吳則僅穿著內褲，懷疑小米遭吳撿屍性侵得逞。

小米在閨蜜陪同下報警，到醫院採集下體檢體，發現與吳男的DNA相符。

吳辯稱，小米當晚酒後，說不想回家，他才會帶小米回自己住處，坦承2 人同睡一張床，但未發生性行為。

小米則稱她喝到斷片，不知自己衣服怎麼會反穿。檢方調查後，以在小米下體採到吳的DNA，將吳依涉犯乘機性交罪起訴。法院審理後，近日依乘機性交罪判吳3年10月徒刑。

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