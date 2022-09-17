為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    羅莉狼結識12歲女童僅9天 初次見面就下手啪啪啪

    徐男多次與未成年人嘿咻，雖未違反女童意願，仍被判刑3年2月。（情境照）

    徐男多次與未成年人嘿咻，雖未違反女童意願，仍被判刑3年2月。（情境照）

    2022/09/17 12:24

    〔記者吳政峰／台北報導〕桃園一名徐姓男子2020年間透過臉書結識年僅12歲的女童，不顧她仍是個兒童，竟起了色心，9天後把她帶回家啪啪啪，直到女童母親察覺有異，全案爆發。徐男律師雖然辯稱徐男有社交障礙，才會在網路上找對象，盼減刑，但高等法院發現徐男前有兩次類似前科，日前維持一審見解，依與未滿14歲女子性交罪判刑3年2月。

    徐男2020年4月17日透過臉書通訊軟體結識女童，明知對方年僅12歲，身心尚未成熟，亦欠缺完全的性自主判斷能力，9天後相約首次見面，就把她帶回家滾床單。完事後，女童懵懂不知該如何是好，其母察覺有異，追問後始知愛女遭到惡狼性侵，憤而提起妨害性自主告訴。一審桃園地院判刑3年2月。

    全案上訴二審，律師表示，徐男坦承犯行，並與女童、女童母親達成和解；且徐男前因妨害性自主案件，經法院分別判刑1年8月、10月確定，本件雖然是累犯，惟刑度突增至3年2月，顯有違比例原則。律師主張，徐男並非有意一犯再犯，僅是社交障礙，不知如何在現實中認識異性，僅能透過網路，並非有意找未成年女性，懇請減輕其刑。

    高院指出，徐男雖坦承全部犯行，但在本案之前，即因與未滿14歲女子、14歲以上未滿16歲女子性交而觸法，2案分別經法院判刑確定，沒想到徐男仍故意再犯本案。此外，徐男雖與被害人達成和解，卻未履行和解條件，客觀上不足以引起同情，無減刑餘地。

    高院表示，徐男前有2次妨害性自主案件，仍不知悔改，顯見法治觀念淡薄，有課予相當程度刑罰的必要。合議庭評議後認為原審量處3年2月徒刑，尚屬妥適，日前駁回其訴，仍可上訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中市議員促查狼師案洩密 教育局長口說「有洩密負全責」卻不查不辦
    2022/09/16 14:23

    中市議員促查狼師案洩密 教育局長口說「有洩密負全責」卻不查不辦
    失戀女控「鬼半仙」騙雙修驅鬼除晦 提告索賠卻敗訴
    2022/09/16 11:04

    失戀女控「鬼半仙」騙雙修驅鬼除晦 提告索賠卻敗訴

    全台最大聯開案啟動 央北房市樂翻
    國道警性侵未成年少年收押禁見 記兩大過免職
    2022/09/15 16:04

    國道警性侵未成年少年收押禁見 記兩大過免職
    利用交友網鎖定青少年性侵 國道警官被疑另涉多案將調查
    2022/09/15 15:26

    利用交友網鎖定青少年性侵 國道警官被疑另涉多案將調查

    大通膨時代 首購自住客在意的是⋯⋯
    21年來涉8起含性侵女藝人外傭等案 闖空門大盜涂明朗起訴
    2022/09/15 12:26

    21年來涉8起含性侵女藝人外傭等案 闖空門大盜涂明朗起訴
    中國噁官魚肉鄉里 對12歲女童伸狼爪被逮
    2022/09/14 11:15

    中國噁官魚肉鄉里 對12歲女童伸狼爪被逮
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播