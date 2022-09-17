羅莉狼結識12歲女童僅9天 初次見面就下手啪啪啪

徐男多次與未成年人嘿咻，雖未違反女童意願，仍被判刑3年2月。（情境照）

2022/09/17 12:24

〔記者吳政峰／台北報導〕桃園一名徐姓男子2020年間透過臉書結識年僅12歲的女童，不顧她仍是個兒童，竟起了色心，9天後把她帶回家啪啪啪，直到女童母親察覺有異，全案爆發。徐男律師雖然辯稱徐男有社交障礙，才會在網路上找對象，盼減刑，但高等法院發現徐男前有兩次類似前科，日前維持一審見解，依與未滿14歲女子性交罪判刑3年2月。

徐男2020年4月17日透過臉書通訊軟體結識女童，明知對方年僅12歲，身心尚未成熟，亦欠缺完全的性自主判斷能力，9天後相約首次見面，就把她帶回家滾床單。完事後，女童懵懂不知該如何是好，其母察覺有異，追問後始知愛女遭到惡狼性侵，憤而提起妨害性自主告訴。一審桃園地院判刑3年2月。

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全案上訴二審，律師表示，徐男坦承犯行，並與女童、女童母親達成和解；且徐男前因妨害性自主案件，經法院分別判刑1年8月、10月確定，本件雖然是累犯，惟刑度突增至3年2月，顯有違比例原則。律師主張，徐男並非有意一犯再犯，僅是社交障礙，不知如何在現實中認識異性，僅能透過網路，並非有意找未成年女性，懇請減輕其刑。

高院指出，徐男雖坦承全部犯行，但在本案之前，即因與未滿14歲女子、14歲以上未滿16歲女子性交而觸法，2案分別經法院判刑確定，沒想到徐男仍故意再犯本案。此外，徐男雖與被害人達成和解，卻未履行和解條件，客觀上不足以引起同情，無減刑餘地。

高院表示，徐男前有2次妨害性自主案件，仍不知悔改，顯見法治觀念淡薄，有課予相當程度刑罰的必要。合議庭評議後認為原審量處3年2月徒刑，尚屬妥適，日前駁回其訴，仍可上訴。

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