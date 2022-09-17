大齡女子網路交友遇詐 假「葉門戰地軍醫」騙走百萬積蓄

刑事局提醒民眾小心愛情陷阱。（刑事局提供）

2022/09/17 16:28

〔記者邱俊福／台北報導〕嘉義縣1名50歲邱姓女子，一年前於網路被一名自稱是葉門的「戰地軍醫」搭訕後，在對方甜言蜜語攻勢下，誤以為遇到真愛，先後遭對方以幫忙付小孩學費、申請退休、買機票等等各種理由，購買大筆虛擬貨幣匯入對方指定的電子錢包內，損失高達157萬多元，最後直到發現自己提供對方還錢的帳戶成了警示帳戶，才驚覺受騙報警。刑事局預防科今提醒民眾小心上當。

刑事局表示，邱女是在一年前於臉書收到一則好友邀請訊息，對方聲稱自己是葉門的「戰地軍醫」，也是有一個10歲女兒的單親爸爸，當時邱女對這位軍醫的身分背景出於好奇，便同意加入好友，也互相加LINE聊天，不久於對方噓寒問暖下，墜入情網。

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一開始對方以需要繳女兒美國學費為由，拜託邱女幫忙，邱女便以3萬4千元購買比特幣匯入對方指定的錢包地址，不久對方開始陸續傳送一些有關戰亂的慘況照片，表示葉門戰況危險，想休假回美國照顧女兒，邱女於心不忍下，便用自己的人壽保單借款，甚至解約變現，陸續匯出價值84萬5千多元的比特幣，作為協助軍醫返美的機票及生活開銷之用。

再經過半年的互通訊息，對方又以處理休假的文件費、找替補軍醫的費用等理由，並強調之後一定會還錢，說服邱女幫忙。邱女則除提供自己的帳戶，又申請了信用貸款、信用卡借款，匯出價值近70萬元的比特幣。

直至近期邱女要去郵局提款時，行員卻告知她帳戶已成警示帳戶，才發現自己提供給對方還錢的帳戶，變成詐騙集團人頭帳戶，才一夢驚醒。

刑事局呼籲，與未曾謀面的網友來往，務必多存一分警戒心，切勿在聊天過程中透漏過多個人資料、財務狀況，或傳送私密照片，以免遭不肖份子利用，而只要對方以各種理由提及有關錢的事情，更要提高警覺，多方查證對方所言是否真實，以免成了詐團口中的寶貝、眼中的肥羊、手中的提款機。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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