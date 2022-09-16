漂亮女網友主動搭訕 退休男暈船差點被騙財

退休男子到郵局匯款，經警方及時介入勸說成功阻詐，保住老翁養老金。（警方提供）

2022/09/16 22:06

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣一名65歲退休男子，被一名自稱「NINA」的女網友透過LINE主動加他為好友，由於LINE照片上的「NINA」年輕漂亮，加上三不五時噓寒問暖，讓男子心動不已，彼此甚以老公、老婆互稱，但2人聊天將近1年，都沒有見過面，NINA於12日稱有急用向他借15萬元，幸男子匯款時，郵局人員察覺有異，通報警方介入，才戳破這場愛情騙局。

竹南警分局造橋分駐所警員陳柔樺、許晉豪於12日上午11點許，接獲造橋鄉一間郵局報案稱，有一位男子疑似遭詐騙，需要警方到場協助。

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男子見員警到場，仍表示只是單純匯款給朋友，經員警再三關懷詢問，才透露他與「NINA」的關係，但也坦承2人聊天將近1年，都沒有見過面，也不知道「NINA」本名，「NINA」自稱在香港工作，近日突然向他稱，因父親犯案被關，急需15萬元交保，並提供另一個周姓男子的銀行帳戶，要他幫忙匯款解圍。

員警聽後，向這名男子說明這是詐騙集團慣用手法之一，方讓他打消匯款念頭，成功保住養老金，員警並協助將「NINA」封鎖、刪除好友，防止他再受蠱惑。

竹南警分局長廖修鴻表示，此案例也慶幸郵局人員機警即時察覺有異而報警，經員警到場耐心勸說，方能成功攔阻民眾匯款給詐騙集團，提醒民眾，網路交友詐騙多，詐騙集團假意噓寒問暖擄獲人心，再以各種藉口要求匯款，直到無錢可匯時，對方便不見蹤影，被害人傷心又失財。

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