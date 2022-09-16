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    年輕人要求10萬買斷「危險駕駛」影像 客運公司說話了....

    年輕人指稱他拍到司機危險駕駛的畫面，希望國光客運公司用10萬元「買斷」錄影。（記者張瑞楨翻攝自爆料公社）

    年輕人指稱他拍到司機危險駕駛的畫面，希望國光客運公司用10萬元「買斷」錄影。（記者張瑞楨翻攝自爆料公社）

    2022/09/16 17:34

    〔記者張瑞楨／台中報導〕巫姓網友昨天（15日）深夜，於臉書公布一段錄影，是一對搭乘國光客運公司巴士的年輕人，跑到該客運的台中朝馬站，宣稱司機「危險駕駛」，他一路拍攝影片，希望國光客運公司花10萬元「買斷」影片，國光客運今天（16日）公布過程，這對年輕人是坐在保留位上，司機請求挪動位置，引發年輕人的不滿，一路從台北拍到台中，但司機並無「危險駕駛」，至於是否控告恐嚇取財罪？國光客運公司表示，願意給年輕人留條路，並未追究、報警。

    這段上傳臉書「爆料公社」的影片約45秒，巫姓網友還撰文諷刺，「開口跟國光客運要10萬元，年輕人真有生意頭腦」，畫面顯示，這對男女年輕人，於朝馬車站的國光客運接待室內，男性年輕人向女站長指控，他剛才搭乘客運巴士，「我認為非常危險」，司機危險駕駛，讓他與車內乘客受危害，希望一週內能開除司機。

    這名年輕人說，他有錄影，「想問你們有沒有意願買錄影，買下這段錄影，以10萬元買下」，女站長沒有明確答覆，男性年輕人卻充滿期待說，「妳再請示上級（上面）」。

    國光客運的陳姓特助說，此事發生於11日夜間，這對年輕人從台北站上車，坐在司機後方的三重站（重陽站）保留位置上，司機請他改坐其他位置，讓三重站的乘客坐，年輕人卻不移動，但司機沒強求，到了三重站後，上車的乘客也自己找其他位置坐，這位年輕人卻一路錄影，從台北拍到台中，並宣稱拍到「危險駕駛」畫面。

    特助指出，他們檢視年輕人提供的錄影，司機並無「危險駕駛」，服務態度也沒問題，但卻有一小段「未保持安全車距」，但卻也非「危險駕駛」，另外，國光客運透過電子郵件答覆年輕人，對方沒有進一步回訊，國光客運希望能給年輕人留後路，沒有報警，也沒有追究刑事責任，至於司機部分，會再加強教育訓練。

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