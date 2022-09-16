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    指控客運「危險駕駛」 年輕人開口要業者「10萬買斷」錄影

    一對年輕男女（圖中）到國光客運朝馬站秀出手機的錄影畫面，希望業者開除司機，並用10萬元買斷錄影，但站長（圖右）沒有同意。（記者張瑞楨翻攝自爆料公社）

    一對年輕男女（圖中）到國光客運朝馬站秀出手機的錄影畫面，希望業者開除司機，並用10萬元買斷錄影，但站長（圖右）沒有同意。（記者張瑞楨翻攝自爆料公社）

    2022/09/16 01:25

    〔記者張瑞楨／台中報導〕一對年輕男女昨天（15日）夜間搭乘國光客運從台北到台中市，男方認為司機「危險駕駛」，搭車「非常危險」，告知客運業者「希望一個禮拜以內，可以得到你們的回覆」，他要求開除司機，另外，他在車上一路都錄影，希望國光客運公司以10萬元買下；不過，接待的女站長沒同意，而是告訴這對男女「我有事情要忙」，男方似乎還充滿期待兩度告訴女站長「妳再請示上面（上級）」。

    上述畫面約45秒，被貼到臉書的「爆料公社」，貼文的巫姓網友撰文諷刺，「開口跟國光客運要10萬元，年輕人真有生意頭腦」。

    此事的來龍去脈，是年輕人向國光客運索討10萬元，「從台北一路錄影到台中，然後下車後就跟朝馬站站長說，要投訴駕駛員危險駕駛，要求公司用10萬元跟他買斷影片，並一週內開除駕駛員」。

    錄影畫面顯示，這對年輕男女在朝馬站接待室內，男方頗客氣地向女站長指稱，他剛才搭乘客運的體驗「我認為非常危險」，其他車內乘客也有同感，希望一週內能得到回覆；他希望的回覆是司機被開除，另外，他有錄影，「想問你們有沒有意願買錄影，買下這段錄影，以10萬元買下」。

    畫面中女站長沒有明確答覆，而是說她正忙碌中，並向年輕人「致歉」說：「我現在工作忙，還有問題嗎？」似乎想要打發這對男女，男子仍充滿期待，連續對站長說「妳再請示上級（上面）」。

    網友留言指稱，此年輕人可能觸犯刑法的恐嚇取財罪，直接吃一條恐嚇取財，「洗洗睡吧孩子，你要國光給你幫幫忙」？記者致電國光客運朝馬站，可能因員工下班，無人接聽電話。

    坐著的年輕男子聲稱，國光客運的司機涉及危險駕駛，希望站方一週內開除司機，並以10萬元買下他錄影的畫面。（記者張瑞楨翻攝自爆料公社）

    坐著的年輕男子聲稱，國光客運的司機涉及危險駕駛，希望站方一週內開除司機，並以10萬元買下他錄影的畫面。（記者張瑞楨翻攝自爆料公社）

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