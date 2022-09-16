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    首頁　>　社會

    重大案件頻傳 方仰寧：外來犯罪增加 台南已不再淳樸了

    南市警察局長方仰寧說，現在外來的犯罪比過去增加很多，目前的治安狀況已大不相同於前，台南已不再淳樸了！（記者蔡文居攝）

    南市警察局長方仰寧說，現在外來的犯罪比過去增加很多，目前的治安狀況已大不相同於前，台南已不再淳樸了！（記者蔡文居攝）

    2022/09/16 11:57

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市近年來重大社會治安案件頻傳，日前發生的雙警命案也驚動全國。南市議員郭鴻儀今天質詢，台南本來是一個很樸實的城市，怎會變成這樣？治安是不是在惡化？警察局長方仰寧說，現在外來的犯罪比過去增加很多，目前台南的治安狀況與4年前已大不相同，台南已不再淳樸了！

    方仰寧說，台南案件發生件數和發生率都在控制下降，破獲則維持上升，治安盤面大致是維持平衡的。以槍擊案件來說，與過去相較已降很多，「我們自己跟自己比較，我們是對得起台南市民鄉親。」

    方仰寧說，過去台南是一個樸實的地方，但現在經濟大幅度開發，台南已變成一個工商業的城市，現在外來的、穿越性的犯罪比過去增加很多，這都是經過分析的結果。這次兩位同仁因公殉職，他們就是因為對犯罪者沒有高度警覺，當然警方不願將每個犯罪者當成是敵人，但目前台南市的治安狀況已大不同於4年前，它已不再淳樸了，已邁入一個高度工商業開發、治安環境比較複雜的社會。

    至於台南的詐欺案件，方仰寧說，全國發生案件都是升高，但在攔阻詐騙部分，市府團隊有「打詐台南隊」，結合各局處一起來做，每年打詐件數都有增加，108年921件，去年1633件，等於倍數增加。1個月平均詐編攔阻3000多萬元。

    他強調，攔阻成功才是真正守護住市民的財產，因為破很多案沒有用，市民一毛錢都追不回來。

    郭鴻儀說，治安這種事，人家說好就好，要說壞就真的很壞。對於治安，不要自我感良好。方仰寧說，市民的感覺才是，治安沒有最好，只有更好，警方會繼續努力。

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