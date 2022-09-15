台開下市衍生財報爭議 吳子嘉告發邱于芸

前台開副董事長吳子嘉（左）今委託律師陳振東，向北檢告發台開負責人邱于芸（右）涉嫌違反證券交易法之財報不實罪。（資料照；本報合成）

2022/09/15 17:45

〔記者錢利忠／台北報導〕台灣土地開發股份有限公司今年8月4日遭證券交易所終止上市，前台開副董事長吳子嘉質疑邱于芸在股東常會上，提出不實財務報告，今委託律師陳振東向台北地檢署告發台開負責人邱于芸涉嫌違反證券交易法之財報不實罪。

今年8月25日，台開召開股東常會，因人數不足流會，現場一度爆發口角衝突；吳子嘉發現當時邱于芸雖公開表示沒有技術性流會，但當時提供給證期會的財報疑有弊端。

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吳子嘉指控，邱于芸應向股東報告110年財務狀況，依法須提出的110年營業報告書及綜合損益表，但台開卻未將約11.19億元的投資性不動產之公允價值的評價損失列入，涉嫌編製虛偽不實年報並提出於股東常會予股東，影響高達十幾億，且達台開營業收入達424％。

陳振東表示，台開因無法付出估價費，去年12月份內部的自結報表時，無法取得年度資產鑑價報告等資料，以致投資型不動產等帳務尚未調整，之後邱于芸終於付款給估價師，於是在今年3月29日，已收到所委託之優世國際不動產估價師事務所傳送的年度資產鑑價報告，所列110年第四季至少應增列損失11.19億元。

陳振東指出，邱于芸明知此情，在今年8月25日召開的股東常會上，涉嫌隱匿此損失項目，未將投資性不動產之公允價值的評價損失列入。

吳子嘉認為邱于芸涉嫌於股東常會上，提出不實財務報告，應屬重大影響股東權益事項，因此告發邱涉犯證券交易法之財報不實罪。

前台開副董事長吳子嘉今委託律師陳振東，向北檢告發台開負責人邱于芸涉嫌違反證券交易法之財報不實罪。（資料照）

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