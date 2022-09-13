大溪木雕結合警局形象 新建南雅派出所打造警政地標

新建南雅派出所完工模擬圖。（記者李容萍翻攝）

2022/09/13 22:05

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長鄭文燦今（13）日下午出席大溪警分局南雅派出所新建辦公廳舍工程開工典禮，鄭文燦表示，新建南雅派出所的建物外觀將結合大溪木雕特色與警局形象，以浮舟、燈塔造型，象徵警察守護人民，點亮治安、點亮大溪的精神，完工後將能滿足員警執勤與備勤等需求，並成為大溪的警政新地標。

鄭文燦表示，南雅派出所早期位於大溪區普濟路9號，後遷移至警政戶政合署辦公大樓，1至3樓為南雅派出所，4至6樓為大溪戶政事務所。現因人員擴編，導致辦公廳舍空間狹小，不敷使用，且位於舊市區，民眾停車洽公不易。市府於大溪都市計畫區內，擇定原廢棄的警察宿舍用地，新建大溪南雅派出所，基地面積達356.95坪，規劃地上3層、地下1層的建物，樓地板面積達680.65坪，並於1樓規劃辦公區，2、3樓規劃員警待勤室。

請繼續往下閱讀...

鄭文燦提到，南雅派出所轄內共6個里，人口數近3萬人，位處大溪老城區的核心地帶，包括大溪老街、大溪木藝生態博館與月眉休閒農業園區等皆位於此處，歷年舉行普濟堂關聖帝君遶境、月眉花彩節等大型活動，交通與治安工作皆十分繁重。此案原工程總經費為1億923萬餘元，因疫情影響，營建成本大幅上漲，經3次公開招標均未能順利發包，而後追加工程預算2176萬餘元，預計於2024年1月竣工，讓員警擁有足夠的辦公環境，以提供更優質的警政服務。

市警察局長許錫榮、大溪警分局長王鉉仁也說，新建的南雅派出所選用省電標章的燈具，取得綠建築標章，建築物考量民宅防火間隔與周邊道路進行退縮，設計4公尺無遮簷人行道、無障礙坡道與廁所，讓周遭環境更舒適、友善；1樓規劃辦公區域與所長室，2樓至3樓為員警宿舍、餐廳、健身房等空間，地下層為停車空間，讓各項設施更完善。

包括市議員李柏坊、陳治文、大溪區長陳聖義、桃園市民防總隊民防大隊大隊長王科元、桃園市義勇刑警協會大隊長吳裕松、桃園市警察之友大溪辦事處主任黃榮輝、大溪守望相助中隊中隊長陳萬榕、大溪民防中隊中隊長陳文隆等一同出席動土典禮。

桃園市長鄭文燦（中）等人出席南雅派出所新建辦公廳舍工程開工上香祈福。（記者李容萍攝）

桃園市長鄭文燦（左）、市警察局長許錫榮（右）出席南雅派出所新建辦公廳舍工程開工典禮。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法