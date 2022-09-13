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    台中梧棲西濱下方大貨車追撞2小貨車 3人受傷送醫

    梧棲區港埠路與自強路口發生大貨車追撞2小貨車事故，造成3人受傷送醫。（記者歐素美翻攝）

    梧棲區港埠路與自強路口發生大貨車追撞2小貨車事故，造成3人受傷送醫。（記者歐素美翻攝）

    2022/09/13 17:21

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市梧棲區西濱快速道路橋下的港埠路與自強路口，今天下午發生一起車禍，1輛大貨車沿港埠路南向北行駛，在自強路口未注意前方狀況，致追撞停等紅燈的2輛小貨車，造成3人受傷，其中，第2輛小貨車因車頭變形，2人受困車內，消防隊員利用破壞器材救出，共3人受傷送醫。

    今天下午3點44分，台中市消防局獲報梧棲區西濱橋下的港埠路與自強路口發生車禍，有人受傷，隨即派遣梧棲、清水及沙鹿分隊出動消防車2輛、救護車2輛、消防人員13名，由梧棲分隊分隊長陳世涼帶隊前往，隨後海線地區醫院的救護車也趕到現場，多輛救護車的陣仗嚇壞路人。

    消防局表示，現場有2輛小貨車遭追撞車門扭曲變形，民眾受困車內，經消防人員利用破壞器材救出，目前有3名傷者送到梧棲童綜合醫院治療，其中，65歲男子雙腳粉碎性骨折、意識模糊；約40歲女子頭部撕裂傷、意識模糊；約40歲男子肢體玻璃割傷、意識清楚。

    清水分局到場處理指出，該起車禍是因黃男駕駛的大貨車沿港埠路南向北行駛，在自強路口未注意前方狀況，致追撞停等紅燈的2輛小貨車，造成2小貨車駕駛及乘客林女共3人受傷，大貨車駕駛並未酒駕。

    小貨車因追撞， 車頭嚴重毀損。（記者歐素美翻攝）

    小貨車因追撞， 車頭嚴重毀損。（記者歐素美翻攝）

    梧桱棲西濱快速道路下方發生小貨車追撞事故，小貨車車頭嚴重損毀。（記者歐素美翻攝）

    梧桱棲西濱快速道路下方發生小貨車追撞事故，小貨車車頭嚴重損毀。（記者歐素美翻攝）

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