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    東大特教學校交通車撞大貨車釀5師生傷 校方將啟動心理輔導

    東大特教學校交通車上午追撞大貨車釀5人傷。（記者黃明堂翻攝）

    東大特教學校交通車上午追撞大貨車釀5人傷。（記者黃明堂翻攝）

    2022/09/13 12:18

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東大學附屬特教學校山線交通車今天早上在卑南鄉追撞大貨車，造成1師4生受傷送醫；校方表示，事故細節仍待警方釐清，校方預計專案成立心理減壓輔導，並辦理交通事故演練。

    台東警分局表示，交通車由許姓司機駕駛，行經事故地點追撞前方由張姓男子駕駛的大貨車，5人受傷送醫，大貨車張姓駕駛未飲酒，交通車許姓駕駛檢測中，詳細肇事原因台東警察分局正深入調查中。

    台東特教學校表示，本件通學交通意外事件，發生於上午7點半，山線交通車搭車學生共7人，另有1名司機1名導護，於初鹿發生車禍意外。校方獲悉後，主管立即前往現場處理。5名受傷師生皆被送往附近醫院，學校也即時派同仁前往醫院協助處理，並聯繫家長；餘4名學生臨時加派校車返校。事故發生原因初步研判為與大貨車發生車禍，細節仍待警方調查後釐清。

    校方說，針對這起意外事件，學校已聯繫家長，並在第一時間內，由主管前往現場處理及成立緊急應變小組，加派校車支援其餘學生返校事宜，隨後完成校安通報。預計在未來一週內，將會由心理師及社工師針對事故發生的人員，專案成立心理減壓團體、進行學生及家庭的關懷輔導；請導師在班級經營中，隨時注意學生的身心狀況，並了解家庭中所需支援。學校將進行全校性交通安全宣導，並持續辦理交通車事故演練及緊急傷病處理流程，後續協助事故的保險理賠並與相關單位配合進行調查。

    東大特教學校交通車上午追撞大貨車釀5人傷。（記者黃明堂翻攝）

    東大特教學校交通車上午追撞大貨車釀5人傷。（記者黃明堂翻攝）

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