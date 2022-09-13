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    車禍奇景機車舉起小客車 網友戲稱：機車頂？車底按摩？

    洪姓男騎士機車倒地後塞進小客車後車輪下方，形成車子被舉起的奇景。（民眾提供）

    洪姓男騎士機車倒地後塞進小客車後車輪下方，形成車子被舉起的奇景。（民眾提供）

    2022/09/13 11:43

    〔記者王俊忠／台南報導〕12日晚間10點半許，2輛機車在台南市北區西門路4段與該路的330巷口發生碰撞，其中1輛機車倒地滑行、塞進路旁1輛小客車的後車輪下方，形成小客車後車輪被舉起的奇景，讓路人嘖嘖稱奇，網友把這奇景po上網路社群；有網友戲稱「是沒用千斤頂、用機車頂嗎？這是腳（車）底按摩嗎？功夫了得、芭比Q了！」

    南市警五分局調查，12日晚間10點30分許，在南市北區西門路4段與西門路4段330巷口，1名李姓駕駛人（32歲、男）騎乘普通重機車由西往東方向行駛、欲前往西門路4段330巷。同樣騎普通重機車、載著1名男乘客的洪姓駕駛人（19歲、男），沿西門路的機慢車優先車道南往北方向直行。

    李車與洪車在路口發生碰撞肇事，2輛機車倒地後還波及路邊停放的1輛自小客車與1輛普通重機車，造成洪男騎乘的機車滑行塞進自小客車的車底，車輛受損，洪、李雙方駕駛人與乘客身體都有多處受傷、送醫治療，送醫後均無生命危險。經警方酒測，洪、李2男均無酒駕情事，同時會進一步調查肇事責任。

    五分局警方呼籲車輛用路人因為路口事故多，請務必要遵守交通規則，謹記交通安全月口訣「路口慢看停，行人停看聽」，行經路口務必遵守交通號誌、減速慢行，才能保障你我安全，避免發生危害。

    洪姓男騎士機車倒地後塞進小客車後車輪下方，形成車子被舉起的奇景。（民眾提供）

    洪姓男騎士機車倒地後塞進小客車後車輪下方，形成車子被舉起的奇景。（民眾提供）

    洪姓男騎士機車（小客車下方）與李男機車碰撞倒地後塞進小客車後車輪下方，形成小客車被舉起的奇景。（民眾提供）

    洪姓男騎士機車（小客車下方）與李男機車碰撞倒地後塞進小客車後車輪下方，形成小客車被舉起的奇景。（民眾提供）

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