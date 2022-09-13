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    補習班女員工每天裝3千CC水回家 離職被告求償2.5萬

    高雄某補習班女員工裝水回家喝離職被告求償2.5萬，獲判勝訴不用賠一毛錢。（記者黃良傑攝）

    高雄某補習班女員工裝水回家喝離職被告求償2.5萬，獲判勝訴不用賠一毛錢。（記者黃良傑攝）

    2022/09/13 13:51

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄某補習班楊姓業者疑和蔡姓女員工有勞資糾紛，蔡女離職後，業者提告控蔡女任職期間將補習班內的水私裝回家喝，涉及竊盜罪嫌，檢方以罪證不足不起訴，業者再訴諸民事，求償2萬4900元，高雄地院一、二審均認為被告裝水1年多，業者楊男均未制止，同時也未明令禁止員工裝水回家，判蔡女勝訴確定，不需賠償。

    判決書指出，2019年10月起就任職於該補習班的被告蔡女，因資遣問題與楊姓業者發生勞資糾紛，雙方先在勞工局調解不成，最後鬧上法院以4萬3000元和解。

    楊男決定跟蔡女明算帳，指控蔡女到職後，每日自備5支600CC的空保持瓶，自補習班的飲水機裝水，再帶回家使用，精算她在補習班任職249天，並以每瓶水市價20元推估至少帶回價值2萬4900元的飲用水，形同竊水，藉此理由提告「竊盜罪」，但檢方認為蔡女裝水回家喝的時間長達1年，楊男早應制止，也未證明天天裝水等行為，以罪證不足，處分蔡女不起訴。

    補習班改以民事訴訟追究，再告蔡女求償，高雄簡易庭審理時，蔡女辯稱經主管同意才裝水回家，1週約裝1、2次，並非天天裝，每次約裝2至3瓶，反指因老闆楊男不滿她提勞資糾紛調解，之後她就接連被告刑事、民事。

    高雄地院法官審理，根據其他員工所證均曾見被告從補習班裝水回家飲用，況且飲水機牆上也有裝監視器，業者應知蔡女裝水行為，卻從未制止，認為楊男請求無理，簡易判決楊男敗訴；但他不服再上訴，強調補習班內其他員工即使都知道蔡女裝水回家，不代表他一定知道，也不會常檢視監視器畫面，主張他沒有默許被告可以裝水回家。

    二審法官認定該補習班並未明令禁止員工裝水回家，法律見解也與簡易庭一審法官相同，再判被告蔡女勝訴，不需賠楊男任何水費或賠償金確定。

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