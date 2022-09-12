被查獲槍彈推給已歿角頭 男辯：曾是「翁奇楠」司機

翁當年在開設的「日月生物科技公司」遭槍擊身亡。（資料照）

2022/09/12 16:31

〔記者許國楨／台中報導〕道上分子被查獲槍彈，常會交代上手以求輕判或減刑，台中角頭翁奇楠當年遭狙擊身亡，震警黑白兩道，而時隔11年，檢警今年初查獲林姓男子持有改造手槍及子彈，林辯稱曾任翁的司機，槍彈是翁死前1年所交付，但法官認定，未因林的供詞而查獲其他槍支，不符減刑規定，仍依槍砲罪判刑5年6月。

翁奇楠命案是發生在2010年5月28日下午，當時角頭翁奇楠搭車返回經營的「日月生物科技公司」，遭到埋伏多時的少年槍手廖國豪槍擊身亡，震驚黑白兩道，加上案發現場還有警官在場，引發社會議論。

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據查，林男有妨害自由、竊盜、毒品等前科，素行不良，因涉嫌販毒且擁槍自重被台中市第五分局偵查隊掌握情資，經報請檢方指揮偵辦，今年2月22日前往林的住所搜索，查獲一把改造手槍、子彈74發，以及毒咖啡包（毒品案另案審理中）等贓證物，經送刑事局鑑驗，認定林男持有槍彈具有殺傷力，全案依槍砲罪移送台中地檢署後偵結起訴。

林男在案件審理中辯稱，因為曾經擔任已歿角頭翁奇楠的司機，所以翁當時會交付槍彈給他保管，這些槍彈都是翁於2009年中旬，在西區台灣大道、英才路交岔口的商辦大樓交付的，但翁在隔年就因槍擊案身亡，他才會一直代為保管迄今。

但台中地院法官認為，林男供稱交付槍彈的時間，距翁已歿時間已相隔11年，且沒有因為林的供詞而查獲確實槍支來源，或是防止重大危害治安事件發生的狀況，不符合減刑規定，因此仍依槍砲罪判刑5年6月，併科罰金2萬元，罰金得易服勞役，可上訴。

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