為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    被查獲槍彈推給已歿角頭 男辯：曾是「翁奇楠」司機

    翁當年在開設的「日月生物科技公司」遭槍擊身亡。（資料照）

    翁當年在開設的「日月生物科技公司」遭槍擊身亡。（資料照）

    2022/09/12 16:31

    〔記者許國楨／台中報導〕道上分子被查獲槍彈，常會交代上手以求輕判或減刑，台中角頭翁奇楠當年遭狙擊身亡，震警黑白兩道，而時隔11年，檢警今年初查獲林姓男子持有改造手槍及子彈，林辯稱曾任翁的司機，槍彈是翁死前1年所交付，但法官認定，未因林的供詞而查獲其他槍支，不符減刑規定，仍依槍砲罪判刑5年6月。

    翁奇楠命案是發生在2010年5月28日下午，當時角頭翁奇楠搭車返回經營的「日月生物科技公司」，遭到埋伏多時的少年槍手廖國豪槍擊身亡，震驚黑白兩道，加上案發現場還有警官在場，引發社會議論。

    據查，林男有妨害自由、竊盜、毒品等前科，素行不良，因涉嫌販毒且擁槍自重被台中市第五分局偵查隊掌握情資，經報請檢方指揮偵辦，今年2月22日前往林的住所搜索，查獲一把改造手槍、子彈74發，以及毒咖啡包（毒品案另案審理中）等贓證物，經送刑事局鑑驗，認定林男持有槍彈具有殺傷力，全案依槍砲罪移送台中地檢署後偵結起訴。

    林男在案件審理中辯稱，因為曾經擔任已歿角頭翁奇楠的司機，所以翁當時會交付槍彈給他保管，這些槍彈都是翁於2009年中旬，在西區台灣大道、英才路交岔口的商辦大樓交付的，但翁在隔年就因槍擊案身亡，他才會一直代為保管迄今。

    但台中地院法官認為，林男供稱交付槍彈的時間，距翁已歿時間已相隔11年，且沒有因為林的供詞而查獲確實槍支來源，或是防止重大危害治安事件發生的狀況，不符合減刑規定，因此仍依槍砲罪判刑5年6月，併科罰金2萬元，罰金得易服勞役，可上訴。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    泰安聯絡道車禍1死1傷皆退警 曾辦翁奇楠命案退休偵查隊長亡
    2021/12/02 17:34

    泰安聯絡道車禍1死1傷皆退警 曾辦翁奇楠命案退休偵查隊長亡
    1分鐘電1次 10大酷刑索賠／翁奇楠義子開租車公司坑客
    2020/03/12 05:30

    1分鐘電1次 10大酷刑索賠／翁奇楠義子開租車公司坑客

    玉山銀行月購月有利 邀您聰明領好康
    角頭翁奇楠生前收飛字輩義子 專撈偏門
    2020/03/12 05:30

    角頭翁奇楠生前收飛字輩義子 專撈偏門
    生存遊戲玩家被查到槍 辯稱已故角頭交付
    2015/05/24 13:24

    生存遊戲玩家被查到槍 辯稱已故角頭交付

    痘花臉宅男靠它「退痘」對比照超驚人
    已故角頭翁奇楠義子經營車手集團 不法獲利逾千萬
    2015/05/21 13:56

    已故角頭翁奇楠義子經營車手集團 不法獲利逾千萬
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播