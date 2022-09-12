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    中秋夜竊取土地公廟香油錢 男女竊賊都栽了

    楊姓男子與白姓女子中秋節沒錢花用，將歪腦筋動到附近土地公廟功德箱上。（圖由埔里分局提供）

    楊姓男子與白姓女子中秋節沒錢花用，將歪腦筋動到附近土地公廟功德箱上。（圖由埔里分局提供）

    2022/09/12 13:56

    〔記者佟振國／南投報導〕南投縣魚池鄉24歲楊姓男子因缺錢花用，10日凌晨夥同白姓女子前往埔里鎮清新里的一間土地公廟竊取香油錢，楊男以鐵線、泡膠帶伸進功德箱內，順利黏取功德箱內的紙鈔、硬幣計3000多元，原以為輕鬆得手，但因為是生面孔，被廟方人員發現可疑而報警，當場人贓俱獲，依竊盜罪嫌移送法辦。

    警方調查，魚池鄉楊姓男子9日晚間到埔里鎮找白姓女友人聊天，中秋連假展開，見許多家戶烤肉歡聚，空氣瀰漫著烤肉香，2人都是兩手空空，沒錢吃烤肉，就把歪腦筋動到附近的土地公廟。

    10日凌晨3點多，楊男與白女到清新里一間土地公廟，白女在旁把風，楊男則以備好的鐵線穿上泡棉膠帶，伸進功能箱內，逐一將紙鈔、硬幣黏起，原以為輕鬆得手，但還是躲不過警察，當場人贓俱獲。

    原來這間土地公廟參拜者大部分是附近居民，廟方人員對於陌生人會特別留意，發現這2人的犯行後立即報警也上前詢問，埔里分局員警迅速趕到，當場查獲楊男及鐵線、泡棉膠等犯罪工具，並起出竊取的香油錢3142元，眼看失風，白女則是丟下同伴落跑，當晚警方也循線逮捕逃逸的白女，詢後將2人依竊盜罪嫌移送法辦。

    楊男、白女原以為輕鬆竊取土地公廟香油錢，卻因為是生面孔且行跡可疑，被廟方人員報警逮人。（圖由埔里分局提供）

    楊男、白女原以為輕鬆竊取土地公廟香油錢，卻因為是生面孔且行跡可疑，被廟方人員報警逮人。（圖由埔里分局提供）

    楊姓男子以鐵線穿上泡棉膠，伸進土地公廟功德箱內竊取香油錢。（圖由埔里分局提供）

    楊姓男子以鐵線穿上泡棉膠，伸進土地公廟功德箱內竊取香油錢。（圖由埔里分局提供）

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