男捷運站偷車一手騎車、一手牽車離去 警循線逮人

警方查扣贓車。（圖由讀者提供）

2022/09/11 08:50

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市1名周姓男子將1輛公路腳踏車停放在鳳山捷運站前，卻未上鎖被黃男偷走，黃男一手騎機車、一手牽腳踏車，手酸乾脆將腳踏車掛在機車上載運，令人傻眼，警方循線查獲黃男昨送辦。

高雄警方今表示，周姓男子前天將1輛公路腳踏車停放在鳳山捷運站前，卻未上鎖被人偷走，損失金額6000元，向鳳山警分局鳳崗所報案。

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警方調閱周邊路口監視器，發現1名男子騎乘普通重機車伺機行竊，於捷運站停車場觀察過後，下手竊取周男腳踏車後，一手騎機車、一手牽腳踏車離去。

男子最後牽車到手酸，將腳踏車掛在機車上，載運騎乘5公里，到大寮住處藏放，讓路過民眾都看傻了眼，渾然不知他就是賊。

警方以車追人深入追查，鎖定黃姓男子（37歲）涉案，前晚於大寮區住處查獲黃男，並當場查扣贓車，將黃男帶回所內偵辦，並通知周男到派出所領車。

據了解，黃男見警一臉無辜，辯稱因家裡沒有腳踏車可以騎，剛好路過鳳山捷運站，看見該腳踏車沒有上鎖，才會臨時起意行竊，警方勸說他想要腳踏車，可以買但不能偷，警訊後昨將黃男依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

鳳山警方提醒民眾，車站周邊停放車輛多，易遭宵小覬覦，務必將愛車停在妥適處所，並記得上鎖防竊。

黃男捷運站偷車，竟一手騎車、一手牽車離去，警方循線逮人送辦。（圖由讀者提供）

黃男捷運站偷車，一手騎車、一手牽車離去，手酸乾脆將腳踏車掛在機車上載運。（圖由讀者提供）

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