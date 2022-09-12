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    首頁　>　社會

    「感冒液可治癒武漢肺炎」 造謠男判罰金3萬元

    曾姓男子去年3月在「討厭蔡英文」臉書社團中，造謠某品牌的感冒液可治癒武漢肺炎，新北地院審理後，判處曾男罰金3萬元。（資料照）

    曾姓男子去年3月在「討厭蔡英文」臉書社團中，造謠某品牌的感冒液可治癒武漢肺炎，新北地院審理後，判處曾男罰金3萬元。（資料照）

    2022/09/12 13:50

    〔記者王定傳／新北報導〕曾姓男子去年3月在「討厭蔡英文」臉書社團中，造謠某品牌的感冒液可治癒武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）；新北地院審理後依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例中的「散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情不時訊息」罪，判處曾男罰金3萬元，可上訴。

    檢方調查，去年3月19日下午3時許，曾男在擁有3萬1千名成員的「討厭蔡英文」臉書社團內，貼文指稱「上天聖主曾○（即曾男）把○○感冒藥封為聖藥，可以滅所有病毒與邪靈。如果有感冒狀況者，喝○○感冒聖藥就能治癒流感與預防新（型）冠狀病毒爆發嚴重症狀」。

    曾男在審理時辯稱：「流感病毒與新冠肺炎的病毒是一樣的，只是新冠肺炎的病毒量比較多，而且初期停留在喉嚨，所以如果初期喝感冒液，就可以滅病毒」。

    法官依據衛生福利部疾病管制署新冠肺炎疾病介紹網頁資料確認，目前所有的冠狀病毒並無特定推薦治療方式，多為採用支持性療法，另函詢衛生福利部食品藥物管理署後確認，該感冒液未有消滅所有病毒、治癒流感或預防新冠病毒爆發嚴重症狀等適應症。

    法官審理認為，曾男發文內容並非根據實驗證明或可信來源，亦未加以查證，恐導致民眾誤以為感冒液能夠治療、預防新冠肺炎，甚至導致感染新冠肺炎的病患延誤就醫、延誤治療後果，對整體疫情控制造成不利影響，判處罰金3萬元。

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