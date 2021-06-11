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    長榮貨機到深圳運防疫物資？ 調查局：中國帝吧官微假訊息

    中國帝吧官微製作假訊息。（調查局提供）

    中國帝吧官微製作假訊息。（調查局提供）

    2021/06/11 19:28

    〔記者王定傳／台北報導〕近日有假訊息指稱，「我國長榮航空貨機連續數天降落大陸深圳機場搬運防疫物資、科興疫苗在我國黑市價格一支1.7萬元」，調查局調查後判定是中國「帝吧官微」網站所製，再由中國網民重製成影片在YouTube播放，研判是境外勢力刻意操弄疫情議題，利用假訊息攻勢企圖擾亂民眾認知、打擊政府防疫能量。

    近日有一則名為「發生了什麼，連續數天台灣飛機深夜飛往深圳，2個小時後又急著飛走！蔡英文現在四面楚歌，搞不好今年我們就看到國家統一」的YouTube影片在LINE上四處流傳。

    影片內容指稱，「……派飛機到中國大陸運送物資有可能是口罩，有可能是呼吸器，有可能是疫苗或其他防疫物資……」、「……昨天又有一個台灣的朋友告訴我說，科興疫苗在台灣黑市的價格達到一支1.7萬新臺幣，我認為這完全有可能，台獨當局就可以在深夜派飛機到中國運送物資，還有什麼其他事情是不可能的…」等不實訊息。

    調查局調查後判定該假訊息先由中國「帝吧官微」網站製作，再由中國網民重製成影片在YouTube播放，研判是境外勢力刻意操弄疫情議題，利用假訊息攻勢企圖擾亂民眾認知、打擊政府防疫能量。

    調查局發現有國人在LINE群組散布該影片，經調查局資安工作站及基隆市調查站共同偵辦、溯源，追出是北部一名曾姓女子轉傳，基隆市調查站約談曾女未到案，將依涉嫌違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」移送基隆地方檢察署偵辦。

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