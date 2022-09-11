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    女房客輕生亡租屋變凶宅 房東求償200萬敗訴

    女房客輕生亡租屋變凶宅，房東向女房客母親求償200萬敗訴。（資料照）

    女房客輕生亡租屋變凶宅，房東向女房客母親求償200萬敗訴。（資料照）

    2022/09/11 18:29

    〔記者黃良傑／高雄報導〕黃姓女美容師向房東王男租屋，去年一月間在租屋處內輕生，房子頓時成為凶宅，損失不貲，王男提告轉向死者的母親求償200萬元，一、二審法官認為事發後隔月，王男便以相同租金出租，且黃母並非連帶保證人，故判決房東敗訴，全案仍可上訴。

    判決書指出，房東王男於2020年5月間，將房子出租給黃女經營美容工作室，黃女經營不善，背負龐大經濟壓力，入住半年後曾求助身心科診所，直到隔年一月間，竟選擇在租屋處了結自己的生命，卻意外讓該間房子成了「凶宅」，市價瞬間少了近一半，還難以出租。

    王男不滿房客黃女在他出租的房間自殺，使房價因成凶宅而大跌，怒告黃女的母親求償，他表示，房子原以每月1萬6000元租給死者黃女，估計房價少了200萬元損失，因黃母是黃女的繼承人，房東決定告黃母要求賠償。

    但一、二審法官都認為，被告黃母並未在租賃契約上的連帶保證人上簽名，且事發隔月，該房子就以同樣價格順利租出，故判決房東敗訴。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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