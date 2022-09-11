把娃娃機店當作提款機 男持工具破壞機台取幣判關2年

警方當場逮捕犯案的曾姓男子。（記者吳昇儒翻攝）

2022/09/11 11:56

〔記者吳昇儒／基隆報導〕曾姓男子因缺錢花用，今年1月11日起持工具陸續破壞娃娃機台及店內兌幣機鎖頭，竊取現金，當作提款機使用，共搜刮4家店得手7萬餘元，最後在犯案時被警方鎖定，當場逮捕。基隆地院近日審結，認定曾男觸犯攜帶兇器竊盜及未遂等4罪，分別判處7到9個月不等徒刑，應併執行有期徒刑2年。

檢警調查，曾男今年1月11日清晨利用砂輪機，破壞夾娃娃機店內兌幣機的2個鎖頭後，再利用螺絲起子撬開門板，竊取機台內近3萬元的現金；4日之後，曾男又持砂輪機跑到另一家娃娃機店內，本想破壞兌幣機，卻發現無法撬開，改破壞3台娃娃機台鎖頭，搜刮零錢，共得手5300元。再隔兩日，曾男又跑到另一家娃娃機店，用相同方式偷走兌幣機內的4萬元現金。

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同年月20日清晨，曾男跑到新北市與基隆市的交界處，利用破壞娃娃機台時，被追查的警方查獲，當場逮捕，並在其身上起出毒品及注射針筒。

法院審理時，曾男對於所犯之事，均坦承犯行，表示自己確實有拿砂輪機等工具破壞機台且取現金。

法官認為，曾男連犯四案，犯意各異，分別依攜帶兇器竊盜分別判處8、8、9個月徒刑，另攜帶兇器竊盜未遂罪，判處有期徒刑7月，應併執行有期徒刑2年，不法所得沒入。

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警方起出曾男的犯案工具。（記者吳昇儒翻攝）

基隆地院近日審結，認定曾男觸犯攜帶兇器竊盜及未遂等4罪，分別判處7到9個月不等徒刑，應併執行有期徒刑2年。 （記者吳昇儒攝）

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