新生女嬰住院左腿骨折疑受虐 烏日林新醫院回應了

台中市一名黃姓女嬰在烏日林新醫院因黃疸及幽門狹窄症，留院數日，竟出現左股骨骨折情形，家屬質疑院方業務疏失，已經提告。（記者林旻臻翻攝）

2022/09/10 20:41

〔記者林旻臻／台中報導〕台中市一名黃姓女嬰8月中旬在烏日林新醫院出生，因黃疸及幽門狹窄症的問題，留院照護，後來卻被院方告知女嬰腿部腫脹，家屬進一步要求檢查、照X光後，發現是左大腿骨折，質疑醫院業務疏失、態度敷衍，憤而提告。烏日林新醫院回應，院方在第一時間發現女嬰左大腿腫脹，即安排進一步相關檢查，一經確認為左股骨骨折，便立即通知家屬，並詳實告知實情，後續將全力配合調查，妥善處理。

家屬在臉書社團「烏日大小事」發文表示，女嬰本預計9月8日出院轉至中山醫學院，安排幽門狹窄相關手術。7日下午1點多，院方請家屬探望女嬰，宣稱小孩腿部腫脹，照X光後發現有骨裂的問題。黃父說明，女兒在8月16日出生，19日接回家，因黃疸問題在22日安排住院，26日出院後又有噴奶行為，29日安排超音波、X光檢查，醫師表示可能是幽門狹窄及泌尿道感染，30日凌晨再次住院檢查，預計9月8日出院轉到中山醫學院，接受幽門狹窄治療。

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黃父表示，在轉院前一天（7日）下午約1點，太太接到醫院來電，護理人員看到小孩左大腿出現腫脹，有可能是骨裂狀況，太太與岳母趕赴醫院，強烈要求院方進行完整檢查，才發現女兒竟是骨折。

黃父認為，雖然院方解釋新生兒骨頭較脆弱，常會發生斷裂情形，女兒也曾離院再住院，但這段期間小孩都是正常的，無法接受院方說法，已對烏日林新醫院提出業務過失告訴，希望院方公布監視畫面，釐清女兒骨折原因。目前女兒在中山醫院接受治療，預計下週一（12日）先處理幽門狹窄症狀，再控制骨頭避免移位。

烏日警分局三和派出所副所長李元寶表示，家屬已於9月7日晚上至派出所報案，提出過失傷害告訴，目前依規定受理偵辦中。

烏日林新醫院回應，本院在第一時間發現寶寶左大腿腫脹，即安排進一步相關檢查。一經確認為左股骨骨折，便立即通知家屬，並詳實告知實情。溝通過程中，家屬希望醫院能夠進一步安排其他檢查，確認是否有其他部位發生問題，醫院亦立即安排全身性X光檢查及超音波檢查（顱內、腹部、腎臟等）均為正常，並提供相關影像協助安排新生兒轉院作業。

烏日林新醫院表示，院方主動通報各相關主管機關，相關影像亦提供予檢調單位，正全力配合調查，由第三方公正單位協助調查原因。

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