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    台中烏日林新醫院爆疏失 新生女嬰留院數日出現骨裂

    台中市一名網友在臉書社團爆料，女兒8月中旬在烏日林新醫院出生，因病留院數日後，院方竟告知孩子出現骨裂，質疑為醫療疏失。（圖翻攝自臉書社團烏日大小事）

    台中市一名網友在臉書社團爆料，女兒8月中旬在烏日林新醫院出生，因病留院數日後，院方竟告知孩子出現骨裂，質疑為醫療疏失。（圖翻攝自臉書社團烏日大小事）

    2022/09/08 22:36

    〔記者林旻臻／台中報導〕台中市一名網友在臉書爆料，女兒8月中旬在烏日林新醫院出生，因黃疸及幽門狹窄症的問題，需留院觀察照護，本應於今日（8日）轉院開刀，但昨天家人前往醫院探視時，院方卻告知女嬰腿部腫脹，照X光後發現有骨裂的問題。家屬質疑院方照顧疏失，過程含糊交代、推卸責任，昨晚已向烏日分局對院方提告過失傷害，警方表示目前受理偵辦中。

    家屬在臉書社團「烏日大小事」發文表示，女嬰在8月16日於烏日林新醫院出生，因黃疸及幽門狹窄症的問題，需留院觀察，預計9月8日出院轉至中山醫學院，安排幽門狹窄相關手術。昨日下午1點多，院方請家屬探望女嬰，宣稱小孩腿部腫脹，照X光後發現有骨裂的問題。

    家屬質疑，是否為院方照顧不當或虐待情形，但醫院只用含糊交代，說女嬰可能因為骨頭較小，常會發生這些問題，「身為家長的我除了不捨還有憤怒」。

    家屬怒批，烏日林新醫院處理態度差勁，現在女嬰已轉至中山醫學院加護重新觀察，評估是否開刀等後續相關事宜。

    家屬表示，「身為家長的我只想知道真相」，希望烏日林新醫院醫療團隊能好好檢視業務過失的問題，也請網友多分享，讓其他新手爸媽留意，「不要再有這種事情發生，畢竟都是心裡的一塊肉」。

    烏日林新醫院回應，醫院於事件發生當下，已立即成立專案小組，由各專科醫師進行會診並調查新生兒骨折可能發生的原因。此嬰兒已安排至醫學中心進行後續的治療。目前院方已主動通報各相關主管機關，檢調已介入調查，院方正全力配合調查，並會妥善處理。

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