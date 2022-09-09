台中房思琪案 教育局發出2000封調查信只回放39封

台中市教育局發出超過2000封調查信，問卷調查校園疑似性侵及性騷擾，追查潛在受害者。（人本教育基金會提供）

2022/09/09 16:35

〔記者蔡淑媛／台中報導〕黃姓教師25年前涉性侵女學生，被喻為「台中房思琪案」，台中市性平會7日維持解聘、永不錄用且無退休金的決議，市長盧秀燕昨天（8日）重申，市府會持續調查，教育局今天指出，已發出調查信超過2000封，截至昨天回收件數計39件，尚無人檢舉，如收到具名檢舉或申請調查者，將依性別平等教育法相關規定辦理。

教育局說，這起狼師案發生在25年前，調查信是發現潛在受害者的方式之一，目前主要針對狼師任教過的學校發出調查信超過2000份，持續發出、回收階段，截至昨天回收件數計39件，尚無人檢舉。

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教育局也提供狼師專線及檢舉信箱，多元管道蒐集資料，並持續呼籲有類似經歷者勇敢站出來檢舉，將加害者繩之以法，彰顯社會的公平正義。

教育局說，A女的檢舉案在市府9月7日召開性平會臨時會，審議行為人陳述意見書及相關資料後，審認結果維持前次會議決議解聘、永不錄用、沒有退休金，並立即函請行為人現職服務學校依規處置，儘速報教育局核准後予以解聘。

人本教育基金會中部辦公室說，這名狼師教學除了學校資優班，也包括普通班等其他班級，還在補習班任教，教育局普查效果不佳，顯然收信者普遍不信任市府會認真調查，甚至不相信市府會保密。

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台中A小姐出面控訴20多年前遭到黃師性侵。（台中市議員張家銨提供）

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