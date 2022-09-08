高職學歷專精種大麻 被逮竟稱「本要改良種植環境」

柳姓男子僅高職學歷也沒有相關生物科學背景，自己在網路上搜尋種麻相關知識，最終遭警逮。（記者徐聖倫翻攝）

2022/09/08 15:18

〔記者徐聖倫／新北報導〕31歲柳姓男子在新北市淡水租屋充當「大麻農場」，警方日前接獲線報前往查緝，果然順利堵到正要「巡田水」的柳男，並在公寓內起獲大麻76株。柳男在被警方逮捕時，還喃喃自語「我本來還要再改良設備的，沒想到這麼快被抓」，並無悔意。

據了解，柳男是高職畢業，也沒有生物學科相關背景，單靠網路學習相關知識。柳男先是透過網路交易，取得大麻種子與生長燈等栽種工具，在淡水北新路公寓內開始他的「快樂農場」。

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警方調查，柳男家住在台北市萬華青年公園附近，他為了規避查緝，故遠到淡水租屋。警方接獲線報後展開蒐證，確認柳男定期會到淡水巡視大麻，於是向台北地檢署請搜索票，本月初至淡水進行搜索。

警方到淡水時，正好堵到要上樓的柳男，於是上前秀出搜索票，柳男只能乖乖配合開門。警方將76株大麻、種植用具等扣回，並將柳男帶回偵訊，期間柳男竟還向警方稱，本來他還想再更新為瓦數較高的生長燈，以利種植，沒想到這麼快就被抓。

偵詢時，柳男辯稱大麻種子是在夜店跟網友購買，所有的大麻都是要日後自己施用，沒有要販售，但警方對他的說法不予採信，將持續追蹤是否有成品流向市面。並於詢後，依毒品罪嫌將柳男移送法辦，柳男經檢察官複訊後，諭令8萬元交保。

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警方在淡水北新路公寓內破獲大麻農場。（記者徐聖倫翻攝）

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