直播主連千毅涉NFT詐騙案 晚間「上銬」移送檢方偵辦

直播主連千毅涉NFT詐騙案，晚間雙手被上銬移送檢方偵辦。（記者邱俊福攝）

2022/09/06 21:32

〔記者邱俊福／台北報導〕有「直播拍賣天王」稱號的直播主連千毅，遭控發行的NFT（非同質化代幣）涉及詐騙，刑事局偵四大隊第三隊今天將連與公司發行人、掛名負責人與員工等共4人逮捕，據悉連等4人對於警方詢問沒有履約所涉及的詐欺行為時，都稱不知情，否認涉及不法，警方訊後晚間已依詐欺、組織犯罪等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

連千毅被警方雙手上銬移送檢方時，臉部充滿無奈，對於記者的提問，僅簡單說「謝謝」。另在該公司掛名負責人的31歲楊耀福，上個月底才因非法吸金，遭檢方起訴。

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警方調查，NFT為區塊鏈新興商品，該集團發行後，透過連千毅的知名度，直播以「今天一克拉GIA國際證書、霸王鑽戒，市值360000，只要六張NFT就能更換，再送蘋果I13一隻，顏色任選，只有十位」等，進行誇大、渲染，甚至還有可跟連千毅同台直播作為附加價值。

直播主Mini蝶等5名被害人，共購買22張，每張2萬8000元，但事後認為沒有拿到等值商品與未能和連千毅同台直播，今年5月5日向刑事局指控該集團沒有履約，涉及詐欺，同時並向網紅「勾起你心中的惡」檢舉，為此「勾起你心中的惡」質疑連千毅發行的NFT有詐騙、割韭菜的嫌疑，兩人數度隔空嗆聲。

警方經長時間跟監蒐證後，今天兵分多路，在北市、新北市共逮捕連千毅，以及25歲楊姓發行人、掛名負責人楊耀福與21歲徐姓客服員工等4人到案，並查扣手機、電腦、存摺、提款卡、GRA鑽戒15只、Iphone 13模型機28支、「著作權及肖像權使用同意書」與籌設發行NFT等相關文件資料，正偵訊中。

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