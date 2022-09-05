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    澎湖遊客遭卡車撞擊多處骨折 緊急由凌天航空後送台灣搶救

    女遊客被卡車重撞全身骨折，凌天航空緊急送往高雄長庚。（凌天航空提供）

    女遊客被卡車重撞全身骨折，凌天航空緊急送往高雄長庚。（凌天航空提供）

    2022/09/05 18:00

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕時序即將進入中秋，但澎湖遊客人數仍相當多，今日傳出遊客雙載，遭到方向盤失靈的卡車重撞，附載的女遊客摔入草叢，緊急救出後送往三總澎湖分院，因全身多處骨折，啟動後送機制，由凌天航空載往高雄長庚急救。

    凌天航空今日中午接獲三總澎湖分院通知，一名年約22歲女性，因車禍造成全身多重骨折，手臂、肋骨、骨盆等皆有骨折情形及全身多處創傷，三總急診室針對患部做了固定、包紮等措施。立即向衛福部空審中心申請直升機後送，將病患送往高雄長庚醫院，並在轉送過程中持續輸血。

    根據受傷的女性傷患友人表示，2人一同到澎湖騎車遊玩，今日上午在跨海大橋附近遭3.5噸卡車撞入草叢內，卡車駕駛表示因方向盤失靈才會釀禍。凌天航空於下午2時7分澎湖起飛、下午2時47分高雄落地、下午3時8分到達高雄長庚醫院，立即安排後續手術等相關事宜，與時間賽跑搶救寶貴性命。

    由於凌天航空駐澎，是醫療後送合約，以澎湖籍民眾為服務對象，所以澎湖人經過空審中心同意後是完全免費，但若是遊客或外籍人士，則必須酌收費用，遊客一趟前往高雄或台中機場約8100多元，但人命可貴，凌天還是必須使命必達，將遊客送往台灣搶救，同時遊客抵澎遊玩還是快快樂樂出門、平平安安最好。

    凌天航空與時間賽跑，搶救車禍受傷的年輕女遊客。（凌天航空提供）

    凌天航空與時間賽跑，搶救車禍受傷的年輕女遊客。（凌天航空提供）

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