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    首頁　>　社會

    6旬退休男疑暗譜黃昏戀 癌妻怒告2人求償200萬

    高雄60多歲退休男瞞癌妻疑找黃昏戀，癌妻怒告2人求償200萬元，法官判癌妻勝訴獲賠20萬元。（記者黃良傑攝）

    高雄60多歲退休男瞞癌妻疑找黃昏戀，癌妻怒告2人求償200萬元，法官判癌妻勝訴獲賠20萬元。（記者黃良傑攝）

    2022/09/05 17:07

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄已退休的60多歲辛姓男子和女鄰互傳關心訊息，被罹癌的妻子發現，認為丈夫傳「睡在妳懷抱」訊息給對方，懷疑2人暗譜地下黃昏戀，丈夫不顧她罹癌和36年夫妻之情，憤而提告求償200萬元，朱姓女鄰喊冤，表示只是閒話家常，對話並無任何性暗示，也沒有曖昧之處，高雄地院判2人敗訴，共需賠20萬元。

    判決書指出，被告辛男與妻結婚36年，辛男和另名被告朱女自2019年10月認識迄今，頻頻互傳訊息聊天，偶爾還會出外約會，辛男還曾告訴朱女每次約會回來都更想她，不知是不是被放符法？朱女還回辛男「你真是38呢…」；有一次辛男傳訊邀請朱女喝酒，她表示喝一杯就要醉了，「會被你...不知怎樣」，辛回「被強暴」，朱女回應「我不敢說你還說」。

    辛男傳訊「從五月開始到今天我兩永不分離愛你」給朱女，辛妻意外發現這些訊息，非常憤怒，認為辛不顧她罹癌和夫妻情，怒告2人並求償200萬元，朱女喊冤，堅稱兩人對話只是閒話家常，是好友間的幽默玩笑，並沒有性暗示字眼，辛男則未出庭辯護。

    辛男的友人也出庭作證，指辛男曾說交了女朋友，也曾帶女友到他店裡坐，據了解，2人在住家附近相識，女方應知辛男已婚；高雄地院承審法官認為兩人自2019年起交往，已侵害辛妻的配偶權，考量2名被告的財經狀況，判決2人應賠償辛妻20萬元，全案仍可上訴。

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