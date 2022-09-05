風流人妻約砲出包寫「悔過書」 2男挨告差一個動作結局大不同

風流人妻約砲出包寫「悔過書」綠夫怒告 2男網友。（情境照）

2022/09/05 07:24

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市一人妻去年3月間，透過交友軟體約砲被老公捉包，立下「悔過書」坦承與兩名男網友上摩鐵、及租屋處嘿咻，她老公竟憑悔過書，向兩男提告侵權求償20及25萬元，其中一名李姓男子未提出答辯判賠10萬元，另一名林男出庭否認指控，經法院一、二審審理認定人妻刻意向被告表示其為有夫之婦有悖常情，除悔過書外無其他證據，駁回求償之訴確定。

判決指出，原告林姓人夫主張，根據妻子悔過書所述李男去年3月間，在楠梓區之欣麗華汽車旅館內，與妻子發生性行為1次，破壞原告之婚姻家庭，致其身心受創甚鉅。依民法規定，請求被告賠償精神慰撫金20萬元。李男則未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述，橋頭簡易庭依據LINE對話紀錄，以及林妻的證詞，判決李男應賠償10萬元。

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人夫還指控另一名與妻子有染的林男，於去年3 月13日、14日，在被告位於高雄市大社區金龍路租屋內嘿咻2次，應賠償原告精神慰撫金25萬元，不過，林男出庭辯稱，去年3 月間網路交友結識該女，也只在公園見過一次面，當時說她已離婚，有帶一個小孩，現在在工作，但從未與她發生性關係。

橋頭簡易庭審理認為，夫妻一方，向外尋找外遇對象時，多以哄騙、曲解事實之方式，使外遇對象誤信其仍為單身之情形，此亦為人情之常，而林妻卻刻意向被告表示其為有夫之婦，有悖常情 ，又除了手寫之悔過書外，原告未能舉證證明被告確實與其妻發生性行為，判原告敗訴，原告不服上訴二審，橋頭地院仍採認一審判決並無違誤，駁回上訴確定。

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