人妻同事了斷不倫戀 渣男竟揚言毀滅性爆料

黃男不滿人妻分手揚言性爆料，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

2022/09/04 22:14

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市黃姓男子與人妻同事發生不倫戀後，不滿她要分手，涉嫌傳LINE揚言毀滅性的爆料，並讓其夫戴綠帽，欲逼迫對方離婚，回到他身邊，被高雄高分院依恐嚇罪，判處徒刑6月定讞，並審酌他賠償70萬元，予以緩刑2年，緩刑期間交付保護管束。

判決書指出，黃男與被害人A女為公司同事，2人曾交往、熱戀一陣子，後來女方與其分手，黃男卻不甘放手，為挽回這段感情，逼迫她與丈夫離婚，可以回到他身旁，於是傳LINE給A女和其夫，或在他自己臉書文，揚言要公布不雅照、色情照、讓A女丈夫戴綠帽等內容。

請繼續往下閱讀...

案經A女等人訴請高雄地檢署偵辦並起訴後，高雄地院依恐嚇罪，判處黃有期徒刑6月，如易科罰金以1000元折算1日，但黃男上訴指出，當時為情緒發言，造成A女的想法有比較不好，沒有什麼惡意，是激怒的情緒等語，要求高雄高分院改判無罪。

二審合議庭法官調查，黃男傳LINE和貼文共37則，內容包括情色視訊讓你綠到發亮、不雅照分享同事、毀滅性的爆料、照片讓妳公婆看等，認定構成恐嚇罪，但審酌其原審判決後，與A女和其夫以70萬元達成和解，刑度不變，但宣告緩刑2年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法