為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    人妻同事了斷不倫戀 渣男竟揚言毀滅性爆料

    黃男不滿人妻分手揚言性爆料，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

    黃男不滿人妻分手揚言性爆料，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

    2022/09/04 22:14

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市黃姓男子與人妻同事發生不倫戀後，不滿她要分手，涉嫌傳LINE揚言毀滅性的爆料，並讓其夫戴綠帽，欲逼迫對方離婚，回到他身邊，被高雄高分院依恐嚇罪，判處徒刑6月定讞，並審酌他賠償70萬元，予以緩刑2年，緩刑期間交付保護管束。

    判決書指出，黃男與被害人A女為公司同事，2人曾交往、熱戀一陣子，後來女方與其分手，黃男卻不甘放手，為挽回這段感情，逼迫她與丈夫離婚，可以回到他身旁，於是傳LINE給A女和其夫，或在他自己臉書文，揚言要公布不雅照、色情照、讓A女丈夫戴綠帽等內容。

    案經A女等人訴請高雄地檢署偵辦並起訴後，高雄地院依恐嚇罪，判處黃有期徒刑6月，如易科罰金以1000元折算1日，但黃男上訴指出，當時為情緒發言，造成A女的想法有比較不好，沒有什麼惡意，是激怒的情緒等語，要求高雄高分院改判無罪。

    二審合議庭法官調查，黃男傳LINE和貼文共37則，內容包括情色視訊讓你綠到發亮、不雅照分享同事、毀滅性的爆料、照片讓妳公婆看等，認定構成恐嚇罪，但審酌其原審判決後，與A女和其夫以70萬元達成和解，刑度不變，但宣告緩刑2年。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自稱「客兄」恐嚇已婚女同事 要傳不雅照給「婊哥」丈夫遭判刑
    2022/04/06 08:04

    自稱「客兄」恐嚇已婚女同事 要傳不雅照給「婊哥」丈夫遭判刑
    已婚海軍男中校爆不倫戀 小三女士官要賠元配50萬
    2022/01/07 22:22

    已婚海軍男中校爆不倫戀 小三女士官要賠元配50萬

    開創被動收入！自住、收租兩相宜成置產首選
    「小老婆」的反擊！人妻曖昧人夫 還告元配獲賠償40萬
    2021/07/31 20:43

    「小老婆」的反擊！人妻曖昧人夫 還告元配獲賠償40萬

    堤頂交流道下一站 洲子洋房價省一半
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播