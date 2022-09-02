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    盧秀燕稱對狼師「祭重罰」 人本主任怒嗆見鬼了：只會表演

    台中市長盧秀燕發文說，對狼師（黃校長）「祭重罰」，解聘永不錄用」。（擷取自盧秀燕臉書）

    台中市長盧秀燕發文說，對狼師（黃校長）「祭重罰」，解聘永不錄用」。（擷取自盧秀燕臉書）

    2022/09/02 23:55

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市黃姓校長被指控，25年前擔任國中資優班導師時，性侵女學生長達4年。台中市教育性平會今天決議解聘、永不錄用、沒有退休金，市長盧秀燕也宣稱是「祭重罰」，不過，人本教育基金會全國校安中心主任張萍在盧秀燕臉書留言反嗆，「什麼叫做祭重罰，真是見鬼了」，她還抨擊說，「連依法都不會，只會表演」。

    台中市教育局調查本案，飽受輿論質疑，被害人今年4月就向市府申訴，教育局遲無具體作為，黃校長還能自由進出校園，參加活動，甚至向被害人父親與當證人的同學施壓。被害人8月由人本教育基金會中部辦公室陪同開記者會，教育局遲到今天傍晚才公布調查決議結果，距離申訴已4個多月。

    盧秀燕貼文說，此案由教育局性平會調查小組，歷經4個月約談當事人、關係人等，努力查明25年前的案件，今日提出調查結果，懲處建議「黃姓教師予以解聘、永不錄用、沒有退休金」，她寫道，「我要對出面指控的受害者，表示敬意，她非常有勇氣，能夠挺身而出，經過調查，台中市政府也給予了最嚴厲的處分！」、「我們台中絕不容忍狼師胡作非為！」

    人本教育基金會全國校安中心主任張萍發文開嗆，質疑台中市府連依法（行政調查）都不會，「只會表演」、「騙人不懂」，她質疑，盧秀燕所稱的「祭重罰」，實際上，依據教師法規定，只要性平會認定性侵害成立，一律解聘，沒有輕罰或重罰的問題，「真是見鬼了。法律根本沒有容你置喙餘地！」而且，教師法修法增列「狼師條款」，就是在2009年，人本基金會處理3起校園性侵，遇到學校包庇狼師而推動的修法！

    張萍說，「不要被懵了！」依據教師法第一項第四款「性平會確認有性侵」，以及第三項「免經教評會審議，逕報解聘」，所以，沒有什麼「祭重罰或輕罰」的餘地，終身解聘是理所當然的事，簡單說，就是性平調查若性侵屬實，一律終身解聘！

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    對於盧秀燕「祭重罰」之說，人本基金會全國校安中心主任張萍留言嗆說，「連依法都不會，只會表演」、「什麼叫做祭重罰，真是見鬼了」。（擷取自盧秀燕臉書）

    對於盧秀燕「祭重罰」之說，人本基金會全國校安中心主任張萍留言嗆說，「連依法都不會，只會表演」、「什麼叫做祭重罰，真是見鬼了」。（擷取自盧秀燕臉書）

    對於盧秀燕「祭重罰」之說，人本基金會全國校安中心主任張萍留文嗆說，「連依法都不會，只會表演」、「什麼叫做祭重罰，真是見鬼了」。（擷取自盧秀燕臉書）

    對於盧秀燕「祭重罰」之說，人本基金會全國校安中心主任張萍留文嗆說，「連依法都不會，只會表演」、「什麼叫做祭重罰，真是見鬼了」。（擷取自盧秀燕臉書）

    對於盧秀燕「祭重罰」之說，人本基金會全國校安中心主任張萍發文嗆說，「連依法都不會，只會表演」、「什麼叫做祭重罰，真是見鬼了」。（擷取自張萍臉書）

    對於盧秀燕「祭重罰」之說，人本基金會全國校安中心主任張萍發文嗆說，「連依法都不會，只會表演」、「什麼叫做祭重罰，真是見鬼了」。（擷取自張萍臉書）

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