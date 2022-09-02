為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中房思琪案狼師解聘 人本：千萬別急著給交代不願併案調查

    人本及多個團體日前集結台中市府前，要求盧市府擴大調查、不要包庇狼師。（人本提供）

    人本及多個團體日前集結台中市府前，要求盧市府擴大調查、不要包庇狼師。（人本提供）

    2022/09/02 19:54

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕被喻為「台中房思琪案」的黃姓校長25年前涉及性侵女學生案，台中市教育局性平會審議調查小組今天下午報告出爐，決議解聘、永不錄用、沒有退休金。對此，人本基金會回應說，「千萬不要急著要給交代就不願意併案調查，」至少已知有3名受害人，呼籲台中市府不因為解聘了當事人就可以結案，應該要擴大調查，才能防範未然，還給更多受害者正義，真正給社會交代。

    人本基金會說，肯定今天台中市性平會做出決議，但同時也知道後續仍有相關程序還須完成希望市府能慎重處理，顧及實質正義，繼續擴大調查（包括三所學校和一所補習班）；併案審查檢視並持續調查問題；積極改善性平環境，市府要更積極作為保護受害者，讓潛在受害者願意站出來，並提供心理諮商資源給受害者；請大家持續關注該案接下來的程序與加害者申復問題。

    人本指出，黃姓教師性侵案的處理過程中，充分顯示出台中市政府一開始就沒有依法處置，從舉發人4月申訴開始，一直到8月底，台中市政府不僅沒有依法停聘加害者，還任憑加害者在校園裡趴趴走，取得受害者個資，對證人及受害人家屬恐嚇，直到本週社會民間聲音集結後，盧市長才急著處理。

    人本強調，針對個案解聘狼師是第一個程序，但加害者後面還有所謂申訴翻案的機會，後續的處理是否公平正義，依然需要大家持續關心，呼市府不用急著給交代，急著給所謂的個案結果，因為還有其他受害者，必須要併案調查。用同一個調查小組，梳理加害脈絡，才能釐清面貌，找到應該處理的事項。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中市黃姓狼師遭解聘 議員要求市府追查誰包庇狼師？誰負責？
    2022/09/02 19:35

    中市黃姓狼師遭解聘 議員要求市府追查誰包庇狼師？誰負責？
    台中房思琪狼師解聘重懲 盧秀燕：絕不容忍狼師胡作非為
    2022/09/02 19:22

    台中房思琪狼師解聘重懲 盧秀燕：絕不容忍狼師胡作非為

    高雄農16富人區 世界級公園豪邸
    狼師被解聘丟退休金 「台中房思琪」發聲了
    2022/09/02 18:18

    狼師被解聘丟退休金 「台中房思琪」發聲了
    台中房思琪案 狼師被解聘沒有退休金
    2022/09/02 16:37

    台中房思琪案 狼師被解聘沒有退休金

    租不如買 現在住 未來出租兼養老
    「台中狼師案」擴大 議員籲市府停聘涉案校長併案普查
    2022/09/02 15:50

    「台中狼師案」擴大 議員籲市府停聘涉案校長併案普查
    台中狼師25年前獸行曝光 再傳1女學生受害 教局成立檢舉專線
    2022/08/24 21:09

    台中狼師25年前獸行曝光 再傳1女學生受害 教局成立檢舉專線
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播