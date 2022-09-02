台中房思琪案狼師解聘 人本：千萬別急著給交代不願併案調查

人本及多個團體日前集結台中市府前，要求盧市府擴大調查、不要包庇狼師。（人本提供）

2022/09/02 19:54

〔記者蔡淑媛／台中報導〕被喻為「台中房思琪案」的黃姓校長25年前涉及性侵女學生案，台中市教育局性平會審議調查小組今天下午報告出爐，決議解聘、永不錄用、沒有退休金。對此，人本基金會回應說，「千萬不要急著要給交代就不願意併案調查，」至少已知有3名受害人，呼籲台中市府不因為解聘了當事人就可以結案，應該要擴大調查，才能防範未然，還給更多受害者正義，真正給社會交代。

人本基金會說，肯定今天台中市性平會做出決議，但同時也知道後續仍有相關程序還須完成希望市府能慎重處理，顧及實質正義，繼續擴大調查（包括三所學校和一所補習班）；併案審查檢視並持續調查問題；積極改善性平環境，市府要更積極作為保護受害者，讓潛在受害者願意站出來，並提供心理諮商資源給受害者；請大家持續關注該案接下來的程序與加害者申復問題。

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人本指出，黃姓教師性侵案的處理過程中，充分顯示出台中市政府一開始就沒有依法處置，從舉發人4月申訴開始，一直到8月底，台中市政府不僅沒有依法停聘加害者，還任憑加害者在校園裡趴趴走，取得受害者個資，對證人及受害人家屬恐嚇，直到本週社會民間聲音集結後，盧市長才急著處理。

人本強調，針對個案解聘狼師是第一個程序，但加害者後面還有所謂申訴翻案的機會，後續的處理是否公平正義，依然需要大家持續關心，呼市府不用急著給交代，急著給所謂的個案結果，因為還有其他受害者，必須要併案調查。用同一個調查小組，梳理加害脈絡，才能釐清面貌，找到應該處理的事項。

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