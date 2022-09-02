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    中市黃姓狼師遭解聘 議員要求市府追查誰包庇狼師？誰負責？

    對於中市黃姓狼師遭解聘，民進黨黨團總召江肇國進一步要求市府要追查是誰包庇狼師，誰負責？（記者蘇金鳳攝）

    對於中市黃姓狼師遭解聘，民進黨黨團總召江肇國進一步要求市府要追查是誰包庇狼師，誰負責？（記者蘇金鳳攝）

    2022/09/02 19:35

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕對於台中市黃姓狼師，中市性平會已決議予以解聘、永不錄用、沒有退休金，對此，民進黨中市議會黨團總召江肇國表示，再提出6點要求，他並強調，在4月份教育局接獲檢舉後就應該在1個月內停聘，竟然還讓黃姓狼師以校長身份參加各項活動，要求市府查明同意留職停薪的誰的指示，誰要負責？

    由於教育局今天宣佈中市教平會決定，黃姓教師予以解聘、永不錄用、沒有退休金，並陳述教育局4月下旬接獲A女檢舉後，5/5召開性平會臨時會，組成調查小組，暫緩黃師退休申請，6/13、6/28、7/13、8/16、8/29調查小組至少5次約談相關人員等，江肇國表示，這些時間點都不重要，最重要是，依教育法第二十二條，接獲檢舉就要停聘，就不會有黃姓狼師可校長室打電話騷擾的問題。

    江肇國今天在臉書提出六點質疑，要求市府要處理。

    首先，教育局在這段時間，未依教師法規定先行停聘，還讓黃校長繼續進出學校，參與活動，請領薪水，甚至同意其留職停薪申請，這些違法包庇的行為是誰的指示？誰來負責？

    其次，在4月份受理檢舉之後，洩漏消息讓黃校長不斷騷擾被害人及其家屬，這位通報洩密的人是誰？教育局調查了嗎？究責了嗎？

    第三，黃校長教職生涯長達38年，歷經三所學校及若干補習班，其餘受害人的追查教育局是否繼續進行？如何進行？這些案子能併案調查？還是仍被分送處理？

    第四，教育局說已進行普查，但教育局的調查信至今只發給Ａ女就讀的學校，另外2間學校教育局不聞問，不調查，只公開一支檢舉電話，這算哪門子的普查呢？

    第五，未來如果有願意站出的人，台中市政府是否也不顧當事人意願一律送司法調查嗎？讓所有受害人面對曝光風險也承受二度傷害，這樣的做法市府還是不肯調整？還要繼續逼受害者只能永遠躲藏嗎？

    最後，市長盧秀燕的態度究竟為何？至始至終只聽到放心兩個字，但儘管停聘結果出爐，仍沒有一個人能夠放心！因為市府從教育局、法制局、新聞局等種種離譜行徑，都是盧的默許。

    江肇國表示，請盧市長站出來承擔面對，說清楚對這件事的看法，說清楚對違法及失言局處長的處分，說清楚你和你的官員究竟和這位狼師有何關係？為何如此包庇？

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