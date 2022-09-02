因「台中房思琪案」解聘丟退休金 當事教師低調：難過複雜
2022/09/02 22:17
〔記者蘇孟娟／台中報導〕黃姓校長被控25年前涉及性侵多名女學生，台中市教育局今天下午舉行性平會審議，性平會同意調查報告及懲處建議，黃姓教師予以解聘、永不錄用、沒有退休金。而記者連繫當事教師，他僅低調回應，對此感到難過與複雜，其餘不願再多回應。
台中有女子日前在人本教育基金會陪同下出面控訴，25年前就讀國中時，遭資優班名師「職權性侵」，向教育局提出申訴。
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市府今天公布性平會調查結果，決議重罰該師解聘、永不錄用且沒有退休金。而被指控的教師日前曾澄清絕無此事，對於教育局性平會調查小組今天的裁處結果，他則僅低調回應感到難過與複雜，不願再談。
當事人8月17日出面控訴，就讀國中時遭當時的教師性侵，因事件發生在25年前，已過法律追訴期。而當事人4月向台中市教育局提出行政申訴，希望教育局調查，但到8月都無下文。民進黨籍民代及人本強烈質教育局及台中市政府態度消極，8月26日又傳出教育局及台中市政府不顧當事人的意願，強行主動向檢方告發請司法偵辦，再度引發抨擊，教育局今天公布性平會調查及懲處結果。