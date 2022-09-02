宜蘭礁溪呆水溫泉抗罰50萬元 法院判決結果出爐

松桂軒國際公司旗下呆水溫泉，被檢舉未合法登記，挨罰50萬元並勒令停業，松桂軒雖提告抗罰，仍遭北高行判決敗訴。（圖擷自臉書）

2022/09/02 18:29

〔記者溫于德／台北報導〕松桂軒國際公司旗下呆水溫泉，位在宜蘭縣礁溪抹茶山腳下，開幕後廣受好評，但被檢舉未合法登記，挨罰40萬元並勒停業，卻仍持續營業，再被宜蘭縣政府開罰50萬元同樣勒令營業。松桂軒不服提告，台北高等行政法院認為縣府開罰沒有問題，判松桂軒敗訴。可上訴。

判決指，縣府首度對松桂軒開罰40萬元並勒令停業後，再度接獲檢舉，去年4月9日前往稽查發現仍有違規情形，再度開罰50萬元並勒令停業。松桂軒訴願被駁後，提起行政訴訟抗罰。

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松桂軒主張，呆水溫泉的Club Sui館存在會員審核制度，該館只提供特定少數會員入住，屬於會員私人招待所，因此，並非法令所定義的旅館業。

松桂軒也強調，即便縣府認定Club Sui館屬於旅館業而應辦理登記，卻忽略可以先要求改善或透過指導合法經營私人招待所等作法，直接加倍處罰，並不合理，請求撤罰。

北高行依據縣政府的函文認為，呆水溫泉的土地，座落在五峰旗風景特定區計畫旅遊服務設施區，因此，只能零售餐飲或其他遊憩相關活動，不能做為旅館使用。

北高行也指，根據呆水溫泉會員住宿訂房單可知，「一泊含早」、「售價NT$6500」」、「一泊二食」、「售價NT$16500」等資訊，與一般旅宿業者無異。

北高行更表示，呆水溫泉向大眾招募會員，年費分為3萬、5萬、20萬元，以取得不同等級會員卡，藉此享受不同等級住宿、泡湯及設施使用權，卻沒有其他限制條件，更未要求民眾申請會員時應提出身分證明，故無法認定存在會員審核機制。

此外，呆水溫泉彈性開放供會員代訂房間，供親友試住體驗，網路評論也提到，即便非會員也可輕易入住，或可透過旅行社代訂住宿，可見松桂軒經營的CLUB SUI館，名義上雖採會員制，實際上其會員條件及管理方式極其鬆散，與一般旅宿業者相同，因此，必須依法取得旅館營業證後才能營業，故縣府裁罰沒有問題，判松桂軒敗訴。

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