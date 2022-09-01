警跟騷愛慕對象被記申誡 提告抗罰敗訴

張姓男警員跟騷愛慕對象，被分局記申誡1次，張男雖提告抗罰，仍遭北高行判決敗訴。（示意圖，本報合成）

2022/09/01 09:32

〔記者溫于德／台北報導〕時任花蓮縣警局新城分局張姓男警員愛慕賣場女員工，數次跟蹤女方，甚至詢問女方的男友人「是不是男友？」，張男事後被分局記申誡1次，張男不服提告，台北高等行政法院認為分局記申誡沒有問題，判張男敗訴。可上訴。

判決指，女方2020年4月30日向警政署陳情，張男長期跟騷，不但在她的住處或工作場所徘徊；女方後來接到分局電話訪談時也說，「我走到哪裡張男跟到哪裡」，每次大約1到2小時，甚至會跟騷5至6小時，害她出門、返家都神經兮兮。

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女方還說，有一晚她從朋友住處要回家，上車前卻發現有人躲在樹旁，那個人便是張男，且張男還會跟車，實在讓她感到害怕，有一次，張男還問她的男友人「是不是男友？」

新城分局認為張男違反品操紀律，言行也失檢，已影響警譽，但情節輕微，記申誡1次。

張男不服，提行政訴訟主張，警察人員服務守則是要求警員不得酗酒、酒駕或參與賭博等，而「警察人員與人發生不正常感情交往處理要點」則是要警員不得與已婚人士交往，而自己只是對女方產生好感，女方也未婚，因此，分局記申誡1次不符規定，請求撤銷。

北高行依據錄影光碟、照片、訪談記錄等證據，認定張男從2019年起，時常徘徊在女方身旁，時間長達1年，造成女方恐懼、困擾，已侵害女方的身體、行動、私領域。

北高行強調，張男身為警員，應重視榮譽，言行舉止也必須端莊謹慎，卻跟騷女方，已損害警察人員與機關的形象。分局因而記張男申誡1次，沒有問題，判張男敗訴。

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