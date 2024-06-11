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屏縣1至5月路口行人車禍1死71傷 警方明起3天加強取締不停讓

警方提醒駕駛人注意不停讓的取締規定。（屏東縣政府警察局提供）

警方提醒駕駛人注意不停讓的取締規定。（屏東縣政府警察局提供）

2024/06/11 10:15

〔記者羅欣貞／屏東報導〕統計屏東縣今年（2024年）1月至5月，行人路口交通事故發生71件、造成1人死亡、71人受傷，為維護行人安全，屏東縣政府警察局今天（11日）宣布，將從明天（12日）起至14日，實施為期3天加強取締路口車不停讓執法專案，盼降低路口行人交通事故。

路口交通繁忙，各種車輛和行人交織，容易導致不同類型的行人碰撞事故；為提高行人通行安全，屏縣警局今年6月1日在屏東市中山路與民族路口、瑞光南路與民生路口、自由路與大連路口、自由路與公園路口等4處易肇事路口，增設取締「車不讓人」違規科技執法設備；為展現守護路口行人安全的決心，更針對轄區多事故及違規路口規劃車不停讓行人執法專案，藉此強化汽、機車駕駛及行人交通守法觀念。

警察局也提醒，車輛駕駛人進入路口務必減速慢行，注意行人穿越道有無行人通過，並遵守停讓行人之規定，如汽車前懸、機車與慢車前輪進入行人穿越道線上，距離行人行進方向少於1車道寬（約3公尺）即違規開罰，將處1200元至6000元的罰鍰。

屏東縣政府警察局局長戴台㨗強調，嚴正執法的目的不在以罰代教，而是希望提升車輛駕駛人與行人守法及互相尊重的意識，並遏止僥倖違規心理；警察局也會透過網路媒體、校園、機關及各種管道與機會，持續向民眾宣導交通安全觀念，同時也呼籲所有用路人共同遵守交通規則，平安通過每個路口，維護每一位用路人之安全。

警方提醒駕駛人注意不停讓的取締規定。（屏東縣政府警察局提供）

警方提醒駕駛人注意不停讓的取締規定。（屏東縣政府警察局提供）

屏東縣政府警察局將從6月12日至14日，實施為期3天加強取締路口車不停讓。（屏東縣政府警察局提供）

屏東縣政府警察局將從6月12日至14日，實施為期3天加強取締路口車不停讓。（屏東縣政府警察局提供）

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