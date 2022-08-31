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    高雄大型車車禍比去年同期少 內輪差及視線死角「死傷」最多

    大型車轉彎形成「內輪差」容易造成車禍死傷嚴重，警方提醒民眾行車或路口停等紅燈，不要超過大型車後輪最安全。（讀者提供）

    大型車轉彎形成「內輪差」容易造成車禍死傷嚴重，警方提醒民眾行車或路口停等紅燈，不要超過大型車後輪最安全。（讀者提供）

    2022/08/31 23:34

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市今年1到7月大型車車禍1771件，造成11人死亡、280人受傷，以內輪差及視線死角共46件最多，造成3人死亡、46人受傷，警方持續加強取締，邀集業者交安宣導，防制車禍發生。

    根據警政署資料，高雄市今年1到7月發生大型車車禍1771件，造成11人死亡、280人受傷，比去年同期減少180件、減少死亡1人、減少受傷102人，分析死傷事故發生型態，以同向車輛擦撞46件最多，包括「內輪差」及視線死角，造成3人死亡、46人受傷，其次為後車追撞前車、倒車撞車禍。

    尤其大型車轉彎形成「內輪差」，容易造成車禍死傷嚴重，交大交安組警務正陳柏年提醒民眾，行車或路口停等紅燈，最好與大型車保持1輛自小客車寬度距離，也不要超過大型車後輪最安全。

    警方分析前5大肇事原因為，未注意車前狀態、未保持行車安全間隔、變換車道或方向不當、倒車未依規定，以及未保持行車安全距離；交通大隊與各警分局今年加強取締大型車違規2萬8000多件，比去年同期近1萬7000件更多，持續加強交通執法，防制大型車事故發生。

    鳳山警分局交通組邀集自有或聘僱大型車公司、物流業者、貨運公司等，辦理交通安全宣導座談會，要求業者正視大型車內輪差及視線死角等問題，約制所屬大型車駕駛遵守交通規則，共同防制重大交通事故。

    鳳山警分局長孫成儒說，交通安全有賴建立風險意識與全民參與，警民合作推動「交通安全新文化」，加強宣導交通安全重要性，提升民眾交通安全風險意識，防制交通事故發生。

    此外，政府已要求大型車加裝行車視野輔助系統，並增列道路交通管理處罰條例第18條之1，高雄區監理所說，未依規定裝設者可處汽車所有人12000元至24000元罰鍰；行車視野補助系統無法正常運作，未於行車前改善，仍繼續行車者，可處汽車所有人9000元至18000元罰鍰，並均責令參加臨時檢驗。

    鳳山警分局交通組邀集大型車公司、物流業者、貨運公司等，辦理交通安全宣導座談會，要求業者正視大型車內輪差及視線死角等問題，並約制所屬大型車駕駛遵守交通規則，共同防制重大交通事故。（讀者提供）

    鳳山警分局交通組邀集大型車公司、物流業者、貨運公司等，辦理交通安全宣導座談會，要求業者正視大型車內輪差及視線死角等問題，並約制所屬大型車駕駛遵守交通規則，共同防制重大交通事故。（讀者提供）

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