高雄男東港走失 隔天竟在潮州發現

林男走失，所幸今天早上被熱心民眾發現，通報警方。（警方提供）

2024/05/04 20:12

〔記者陳彥廷／屏東報導〕高雄市53歲林姓男子昨天下午與家人到東港華僑市場嘗鮮，家人要離開時遍尋不著有輕微失智的林男，立即報案也上網求助。林男「行蹤」深入崁頂鄉不少鄉間小道，也被居民目擊或行車紀錄器拍到，今天在台1線潮州路段被人發現，警方通知家屬前來帶回。

潮州分局指出，中山路所今天上午8點50分接獲報案，線上巡邏員警洪嘉威、劉琇如立即趕往台1線某家具行前，發現1名男子坐在店家前椅子上，員警持續詢問得知林男的姓名及年紀，查詢發現就是昨天通報失蹤的53歲男子，帶回所內查詢確認，通知家屬帶回。

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警方呼籲，家中有老人、小孩或需要特別照顧的人，都要特別留意盡量避免獨自一人，或戴上能識別身分和留有家屬聯絡電話的手環，以防不時之需，熱心民眾或警察能夠第一時間聯繫到家人，確保他們平安返回家中。

家屬昨天上網求助後，林男身著特殊符號的衣服，曾引來不少人側目，許多熱心民眾回憶及分享行車紀錄器、住居監視器畫面，林男行蹤遍及崁運頂鄉甚至南州鄉大小道路，其中，崁頂鄉就包括車水馬龍的屏187線南側的園寮村及北側的越溪村，兩地相隔至少4公里，加上從東港華橋市場到警方到場協助家具行，又長達約14公里，宛如奇幻漂流，所幸最後平安返家。

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