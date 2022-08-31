國道車禍2死...無照又找人頂替 拖板車駕駛過失致死不起訴

國道1號苗栗三義北上爬坡路段，今年3月發生小貨車追撞拖板車事故，拖板車往前開了1公里下交流道才發現小貨車卡在車尾，小貨車上一對情侶經搶救送醫不治。（記者彭健禮翻攝）

2022/08/31 10:18

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國道1號苗栗三義北上爬坡路段，今年3月發生小貨車追撞拖板車事故，拖板車往前開了1公里下交流道才發現小貨車卡在車尾，小貨車上一對情侶經搶救送醫不治；由於拖板車駕駛黃姓男子沒有駕照，當下還要求隨車助手頂替是駕駛，死者家屬怒告黃男涉嫌過失致死及教唆頂替。不過案經苗栗地檢署偵查，黃男罪嫌不足，獲不起訴。

彰化縣50歲黃姓男子於今年3月11日凌晨3點45分許，駕駛拖板車搭載隨車助手楊姓男子，沿國道1號由南往北方向行駛至北向151.3公里處三義路段最外側爬坡車道，被駕駛小貨車搭載女友張姓女子的林姓男子由後方追撞。

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黃男察覺後方有聲響異狀，以為是爆胎，往前開了1公里從三義交流道下高速公路停在路邊察看，才發現車尾卡了1輛小貨車，林男、張女被夾在變形的車頭內，趕緊通報處理。

但黃男因先前酒駕駕照被吊銷，當下害怕因無照駕駛遭重罰，教唆楊男頂替；經楊男同意後，於警方到場處理時向員警供稱他是拖板車駕駛。不過，小貨車駕駛林男被救出時已失去生命跡象、乘客張女也傷重命危；楊男見事態嚴重才向警方自首頂替犯行。林男、張女經送醫搶救，最後都傷重不治；林男母親對黃男提過失致死、教唆頂替罪嫌告訴。

檢方勘驗林男所駕駛小貨車的行車紀錄器影像發現，事故前小貨車以正常速度行駛於拖板車後方，該路段有路燈照明，拖板車尾燈正常，小貨車沒有減速直接車頭撞上拖板車車尾。

檢方認為，黃男駕駛拖板車慢速行駛於國道外側爬坡道，屬前方車輛，有優先路權，林男駕駛小貨車從後方追撞，黃男無從防範，難認有疏失，且這起車禍經送事故鑑定結果，也同此認定，因此，黃男過失致死罪嫌不足。

教唆頂替部分，檢方認為，犯人自行隱避，在刑法上沒有處罰，則教唆他人頂替自己以便隱避，乃人之常情，不可能期待犯人不將自己隱匿起來，當然也在不罰之列，縱使黃男確有教唆頂替的行為，也是犯罪嫌疑不足。

國道1號苗栗三義北上爬坡路段，今年3月發生小貨車追撞拖板車事故，拖板車往前開了1公里下交流道才發現小貨車卡在車尾，小貨車上一對情侶經搶救送醫不治。（記者彭健禮翻攝）

國道1號苗栗三義北上爬坡路段，今年3月發生小貨車追撞拖板車事故，拖板車往前開了1公里下交流道才發現小貨車卡在車尾，小貨車上一對情侶經搶救送醫不治。（記者彭健禮翻攝）

國道1號苗栗三義北上爬坡路段，今年3月發生小貨車追撞拖板車事故，拖板車往前開了1公里下交流道才發現小貨車卡在車尾，小貨車上一對情侶經搶救送醫不治。（記者彭健禮翻攝）

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