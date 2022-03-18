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    13歲少年無照駕駛衝撞對向17人小巴 害死球隊7人自己也身亡

    美國德州15日晚間發生一起嚴重無照駕駛車禍，造成9人死亡。（美聯社）

    美國德州15日晚間發生一起嚴重無照駕駛車禍，造成9人死亡。（美聯社）

    2022/03/18 11:17

    〔即時新聞／綜合報導〕美國德州15日晚間發生一起嚴重無照駕駛車禍，13歲少年所駕車輛衝撞對向車道載著一支高爾夫球隊的小巴，車上7人死亡，13歲肇事少年與其父親也喪命，一共9人死亡。

    綜合外媒報導，15日晚間，西南大學（University of the Southwest）的男子、女子高爾夫球隊與教練剛結束德州賽事，一行17人搭乘小巴返回新墨西哥州，卻在半途被對向車道一輛皮卡車衝撞，事故2車當場起火，小巴7人罹難，死者分別為26歲主教練，以及年齡介於22至18歲間的6名學生。

    除此之外，2名重傷的學生被救護直升機送往附近醫院搶救，其中1名男性學生身體有近半面積三度燒傷。這起令人震驚的事故讓學生家屬、親友和同校師生相當悲痛，西南大學也對此進行哀悼，強調將與受害者家屬保持聯繫，也對學生提供心理輔導。

    肇事的皮卡駕駛是一名13歲少年，當時他38歲的父親也在車上，2人也死於這場車禍；針對這起嚴重車禍，美國國家運輸局（NTSB）證實該案是因肇事皮卡左前輪失靈，導致車輛向左疾駛，而且「非常明顯是高速的迎頭對撞」，但並未說明為何是由未成年人開車。

    事實上，這名肇事少年並非第一次闖禍；據少年親友透露，在2021年耶誕節前，他曾在無人看顧的情況下開火煮蛋，結果把房子給燒了，豈料9個月後再闖大禍。

    美國德州15日晚間發生一起嚴重無照駕駛車禍，造成9人死亡。（美聯社）

    美國德州15日晚間發生一起嚴重無照駕駛車禍，造成9人死亡。（美聯社）

    美國德州15日晚間發生一起嚴重無照駕駛車禍，造成9人死亡。（美聯社）

    美國德州15日晚間發生一起嚴重無照駕駛車禍，造成9人死亡。（美聯社）

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