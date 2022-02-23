2人都無照！小貨車佔機慢車道買檳榔借廁所 騎士追撞亡

藍色小貨車（左）把北上車道的機慢車道都佔滿，造成經過的女騎士疑似天色昏暗視線不清，發現車道上有貨車時已經來不及，女子機車撞擊後車身受損嚴重，騎士也重傷。（民眾提供）

2022/02/23 22:59

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮29歲賴姓女子今天晚上騎機車經過台九線花蓮鳳林路段，因下雨外加視線不清，沒有發現一輛違規停在機慢車道上的小貨車，追撞到貨車後車斗，造成女騎士重傷，送醫後急救半個小時仍宣告不治。警方調查發現，賴姓女機車騎士、小貨車朱姓駕駛兩人都沒有駕照，貨車駕駛涉嫌過失致死，肇事責任待進一步鑑定。

事故地點台九線225.1公里北上車道路邊是一處檳榔攤，經過現場的民眾說，當時看到一輛藍色小貨車當時停在檳榔攤前，佔滿整個機慢車道，一輛機車倒在旁邊的外側車道上，機車塑膠殼、零件碎滿地！

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警方調查，女騎士在今晚7點半行經該段時，疑似因天色昏暗加上下雨、視線不清，撞到停在機慢車道上的貨車，機車撞上貨車後車斗後，滑到北上外側車道上，女騎士重傷，意識模糊，被救護車送到台北榮總鳳林分院急救約半小時，經家屬同意後，今晚8點半停止急救宣告不治。

警方也發現，58歲朱姓男子及追撞貨車的29歲賴女，2人都沒有駕駛執照，2人酒測值均為零，警方查詢58歲的朱男的監理站紀錄，竟「查無資料」，顯示沒有考照紀錄。朱男向警方表示，當時是熄火下車買檳榔順便借用廁所。

警方表示，由於朱男違規把貨車停在北上車道的機慢車道上，人就熄火下車買檳榔，沒有確實停在白線內，將依過失致死罪嫌移送；至於賴女則疑似因未注意車前狀況狀況造成憾事，肇事責任警方調查釐清中。

無機車駕照的29歲賴女騎機車，撞到違規停在機慢車道的小貨車，零件散落一地、人也重傷。（民眾提供）

無機車駕照的29歲賴女騎機車，撞到違規停在機慢車道的小貨車，零件散落一地、人也重傷。（民眾提供）

無機車駕照的29歲賴女騎機車，撞到違規停在機慢車道的小貨車，零件散落一地、人也重傷。（民眾提供）

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