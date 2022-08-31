東縣維護交通啟用科技執法 現有3處迄今舉發逾萬件

取締違規，「博愛與新生路口」「博愛與新生路口」、「博愛與鐵花路口」2處再啟用科技執法。（記者陳賢義攝）

2022/08/31 13:40

〔記者陳賢義／台東報導〕導〕目前台東科技執法建置並已啟用路口數有3處，啟用至今已舉發執行達1萬2175件，違規事實以違規轉彎、闖紅燈及機車未依規定兩段式左轉居多，9月起因應交通月，又將增置台東市「博愛與新生路口」、「博愛與鐵花路口」2處；台東縣警局表示，兩路口將自9月1日上午8時起全時段執法，籲用路人遵守道路交通安全規則，切勿貪圖一時之便，造成其他用路人閃避發生事故，共維行車秩序及安全。

縣警局表示， 台東市鐵花新聚落已成藝文、文創新據點，每日均會聚集大量人車，其中「博愛與新生路口」、「博愛與鐵花路口」是行人路口穿越的密集熱點，亦為易發生交通事故的路口，經分析發生事故的態樣以車輛側撞及交叉撞居多，違規行為則以違規轉彎及闖紅燈居多，為遏阻交通違規行為，因而爭取經費並規劃以路口多功能取締違規科技設備全時段執法，減少交通事故發生，維護用路人安全。

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縣警局表示，新增兩路品6月份建置完成後，除宣導民眾周知外，並持續測試運轉偵測違規，違規行為以「多車道右轉彎，不先駛入外側車道，或多車道左轉彎，不先駛入內側車道」、「闖紅燈」及「車輛未禮讓行人」等較多，也是造成路口交通事故頻傳之原因，希望能透過取締路口違規，讓用路人遵守道路交通安全規則，以維護民眾生命財產安全。

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