人夫騙妻子去躲債 竟是帶小三住墾丁民宿喝紅酒

人夫林男宣稱到南部躲債，實際竟是帶小三同住民宿喝紅酒，法院判決小三應賠償15萬元。（情境照）

2022/08/30 17:19

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣葉姓女子與林姓男子結婚並育有子女，欠債的林男卻欺騙髮妻葉女，要到南部躲債主，卻是帶著小三羅姓女子入宿墾丁民宿，葉女委託的徵信社人員，還在房間外面聽到「親密行為」聲音，兩人並買來紅酒共度浪漫時光，羅女卻辯稱不知林男已婚、兩人只是聊天打電腦遊戲，法官認為，兩人共處一室、同宿一床，顯為逾越普通朋友的社交行為，羅女侵害葉女的配偶權，判決應賠償15萬元，全案確定。

判決書指出，林男之妻葉女主張，丈夫林男在2021年2月間，宣稱要到南部躲債，實際卻是與小三羅女，一起住到墾丁民宿，羅女明知林男已婚，卻侵害她的配偶權，應賠償100萬元；羅女答辯說，她不知林男已婚，她是陪林男躲債主，只有陪林男聊天打電腦遊戲，案發當時她正在民宿內看電視，葉女突然闖入，她才知道林男已婚。

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法院審理時，林男的朋友作證說，林男與羅女常出雙入對，林男話題還會談老婆與小孩之事，例如小孩生病、他的老婆如何等家務事，羅女辯稱不知林男已婚，此一辯詞不足採信。

另外，徵信社人員也作證說，他發現林男帶小三（羅女），當年2月22日到墾丁，入住林男朋友經營的民宿，當時民宿僅林男與羅女開房，其餘都是空房，他有聽到兩人「進行親密行為」聲音，才通知葉女於24日南下，徵信人員拍攝的照片，亦有兩人同進同出民宿、一起用餐的照片，以及兩人共乘機車出入民宿，帶食物回民宿房間，羅女在機車後座以雙手環抱林男，24日凌晨葉女進入民宿房間內，桌上還有紅酒。

彰化地院與台中高分院法官都認為，羅女辯稱在墾丁雖與林男共處一室，但並無親密舉動，僅陪林男聊天打電腦遊戲，但兩人同遊並住同一間雙人房至少2日，並同宿一床，顯為逾越普通朋友一般社交行為，屬於不正常往來，並逾社會所能容忍的範圍，已達破壞葉女與丈夫林男的婚姻，屬情節重大，判決應賠償15萬元，全案確定。

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