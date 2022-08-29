以搜救隊橘黃色系服裝設計 桃市消防局車輛保養場超亮眼

以搜救隊橘黃色系服裝設計，桃市消防局車輛保養場暨第二搜救救助分隊超亮眼。（記者李容萍攝）

2022/08/29 22:46

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府消防局在中壢區榮民南路新建車輛保養場及第二搜救救助分隊，今（29）日舉辦落成啟用典禮，副市長李憲明、消防局長謝呂泉主持揭牌儀式，此新建廳舍工程總經費1億305萬元，為2層建築，總樓地板面積2321平方公尺（約700坪），以搜救隊服裝顏色（橘黃色系）為設計發想，並融入多功能車輛保養元素的建築外觀，讓人眼睛為之一亮，包括各級民意代表、在地里長、義消及鄉親等到場見證桃園市消防建設里程碑。

謝呂泉表示，桃園升格以來，積極添購各式消防車輛已逾100輛，因原來車輛保養業務位於桃園區中路消防分隊一隅，原有空間及人力難以應對日常車輛保養維修業務，需委外辦理維修，市長鄭文燦就任後叮嚀消防局規劃興建具有前瞻規模的車輛保養場，消防局利用華勛消防分隊旁約5000平方公尺的訓練場地規劃興建，新建保養場增加8人，地點適中，便利各消防分隊保養維修。

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另外，第二搜救救助分隊目前與華勛分隊合署辦公，空間狹小，無法滿足同仁駐地執行勤務及訓練需求，故配合車輛保養場辦理興建，整體結構完整、空間與結構配合特種搜救訓練設計，以解決目前第二搜救救助分隊人力進駐空間不足的窘境。

李憲明也說，此車輛保養場是鄭文燦擔任市長以來第9個落成啟用的消防廳舍。全新設計的車輛保養場具有「提升車輛保養場維修保養能力」、「SCBA清洗維護檢測」、「救災裝備後勤倉庫」、「救災車輛器材專業訓練」、「救災車輛巡檢及後勤照護制度」五大功能。

桃市消防局車輛保養場暨第二搜救救助分隊今日辦理落成啟用典禮。（記者李容萍攝）

桃園市消防局中壢車輛保養場及第二搜救救助分隊落成啟用。（記者李容萍攝）

桃園市消防局中壢車輛保養場及第二搜救救助分隊落成啟用。（記者李容萍攝）

桃園市消防局中壢車輛保養場及第二搜救救助分隊落成啟用。（記者李容萍攝）

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