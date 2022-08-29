傳退警總會串連9/5殉職警告別式抗爭 台南退警協會否認

對於傳出9月5日台南2殉職員警告別式上有退警團體計劃串連到場抗議，南市退警協會理事長林坤誠否認。（記者王俊忠攝）

2022/08/29 21:00

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市議會今上午定期大會，市議員林志展質詢時表示國內退休警察團體計劃串連，將於9月5日在台南2名殉職員警的公祭告別式上，到場抗議「員警遭砍殺、員警年金也遭砍殺」的雙砍問題。對此，有台南現職員警認為，5日應讓2位英勇的殉職員警光榮莊嚴的走完最後一程，不該在殉職警的告別式場藉故抗爭、模糊焦點。

員警表示，台南二分局殉職警員凃明誠與曹瑞傑2人是警界烈士，9月5日當天應是要跟家屬一起送烈士光榮、莊嚴的走完人生最後一程，不該有藉題發揮的抗爭行為出現，何況，員警遭不幸殺害與年金被砍打折是2個不同議題，不該在告別式場合被相提並論，退警團體如想利用殉職員警的告別場合，向出席致哀的政府高層官員抗爭訴求不該砍年金，這是不適合的舉動，也對殉警員警及家屬不尊重。

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對此傳聞，南市退警協會理事長林坤誠晚間澄清說，據他了解，退警總會是有聯絡說當天要派員到場參與公祭、致哀，但沒有要串連各地退警團體來抗議的情事，且告別式場合是很悲戚的氛圍，也不適合利用這時機點來抗議。

殯葬所轄區南市警六分局說，當天警方已做好維安特勤準備，至於哪些政府高層會出席？有無退警團體會出現抗議？目前都還是未知數、無定論，分局會持續蒐集相關情資與警局做妥適因應，分局員警也認為在告別式抗爭並不適合。

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