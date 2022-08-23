慘！台南2殉職警解剖 曹瑞傑中38刀、凃明誠17刀切破頸動脈

檢警作業人員把曹瑞傑遺體送進X光機室檢驗。（記者王俊忠攝）

2022/08/23 18:07

〔記者王俊忠／台南報導〕通緝逃犯林信吾昨天近午殺害台南市警二分局警員凃明誠與曹瑞傑，林信吾還奪凃的警槍朝警車開槍，殉職兩警遺體昨天被送到台南市立殯葬所，並於今天上午在殯葬所相驗室解剖。檢警動用法醫研究所X光機照射凃、曹兩人遺體全身，以了解兩員警身體內外除了刀傷外，是否有槍傷等其他傷勢。

台南地檢署說明，對於台南兩員警遭殺害命案，今天上午，由南檢主任檢察官吳維仁與承辦檢察官黃彥翔督同法醫研究所法醫師對兩員警遺體進行解剖，法醫研究所還派出行動X光車從台北南下協助解剖事宜。

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兩員警身上未發現槍傷

南檢說，歷經7小時解剖程序，初步發現凃姓員警身上有17處刀傷，其中較嚴重的傷勢為左邊頸動脈切破、頸靜脈切斷，以及胸壁在第二肋間刺穿進入胸腔，刺傷肋間動脈，刺達右上肺葉；曹姓員警身上則有38處刀傷，較嚴重的傷勢在胸部深度刀傷。兩員警身上並未發現槍傷，確切死因尚待法醫研究所將本日解剖所得資料進行最終鑑定來認定。

有員警說，凃員與曹員兩員警身上分別有17處與38處刀傷，顯見凶手下手凶殘，分明有置人於死地的意圖，十分惡劣，該處極刑。

檢警作業人員把凃明誠遺體送進X光機室檢驗。（記者王俊忠攝）

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