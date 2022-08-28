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    首頁　>　社會

    買凃明誠最愛可樂致哀 凃同學：網紅仇警文必付代價

    凃明誠的警專同學買凃生前最愛喝的可樂一起來向凃致哀、送他最後一程。（記者王俊忠攝）

    凃明誠的警專同學買凃生前最愛喝的可樂一起來向凃致哀、送他最後一程。（記者王俊忠攝）

    2022/08/28 13:11

    〔記者王俊忠／台南報導〕8月22日近午發生在台南安南區的南市二分局警員凃明誠、曹瑞傑遭偷機車逃犯林信吾持刀殺害及奪凃的配槍。今天是市警局與家屬為凃、曹兩員做頭七法會，近午時，凃明誠的警專23期同班、同隊約20位各地警察同僚齊聚南市殯葬所景行廳，向凃的靈位致哀，大家並買凃生前最愛喝的可樂一起送凃人生最後一程。

    凃明誠警專同學表示，凃員生前最愛喝可樂，凃的家人跟他們警專同學交代如到靈堂祭拜凃，大家可以買可樂一起來看明誠，大家就買了可樂，放在凃的靈前，同學們舉起可樂罐與凃共飲，送他最後一程，希望凃不再苦痛，在另外1個世界能平安快樂；也祈求凃能庇佑這群同學工作、生活都能平安快樂。

    對於27日有某網紅在網路上發表仇警言論，南市二分局警方說將依公然侮辱罪嫌來調查偵辦。凃明誠的警專同學說，凃的家屬應沒什麼心思去理會這事，那位網紅這麼做，就要為自己的行為負責任，這位網紅如想藉此搏取網路上的知名聲量，相信他會很辛苦、一定會為此付出代價。

    凃員同學認為，在網路上發表仇警言論，他相信可能有人會仇警；但也有很多人是支持、愛護警察的，這要靠社會大家的心智一起來努力，不是單靠某1人或某團體可以改變的，當然警察聽到這種仇警言論，也不必自暴自棄或仇視發文的民眾、網紅，因為這樣是不理智的！

    凃明誠的警專二十三期同班、同隊同學約二十人一起來向凃致哀、送他最後一程。（記者王俊忠攝）

    凃明誠的警專二十三期同班、同隊同學約二十人一起來向凃致哀、送他最後一程。（記者王俊忠攝）

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