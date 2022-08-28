桃園夜店爆衝突！ 警棍、辣椒水制止無效 警對空鳴6槍鳥獸散

警方到場喝令大家離開，但雙方人馬和圍觀民眾仍不斷聚集。（記者李容萍翻攝）

2022/08/28 14:28

〔記者李容萍／桃園報導〕台南殺警案2名警員殉職震驚全國，第一線警察用槍時機引起熱議，內政部長徐國勇也宣布要警方「大膽用槍」。桃園市中壢區新生路一間夜店，今日（28日）凌晨因人太多造成推擠，其中，一名24歲陳姓女子臉部被丟擲物品砸傷憤怒不已，現場引來多人聚集圍觀，警方獲報到場喝令離開，並用警棍、辣椒水驅離，但陳女情緒不穩、失控叫囂，甚至呼朋引伴前來助陣，警方避免糾紛擴大，對空鳴槍6槍示警，滋事民眾嚇得四散離去。

據了解，這家夜店今日凌晨舉辦活動，陳女與友人玩得正嗨，但因現場混亂造成推擠，陳女疑因不滿被人丟擲物品打傷臉部，當場與友人和對方人馬發生衝突，雙方在電梯外聚集包圍叫囂。

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桃園市警察局中壢警分局獲報，凌晨4時趕抵現場，發現陳女臉部有擦挫傷後，便通報119協助就醫，但陳女因酒後情緒激動，還不斷對著救獲人員大聲咆哮，遲不肯上救護車，加上圍觀及滋事的民眾越聚越多人，警方為避免糾紛擴大，立即呼叫快打部隊到場。

警方現場先使用警棍、噴辣椒水制止驅離，但雙方人馬不肯離開，還不斷互相叫囂、且近身推擠警員，警方為避免事態擴大，立即對空鳴槍6槍制止，並喝令離開，有效約制暴力，雙方人馬聽見槍聲才趕緊鳥獸散，未波及無辜民眾，警方事後將傳喚滋事陳女等人到案說明，另依違反社會秩序維護法函送法辦。

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警方到場喝令大家離開，但雙方人馬和圍觀民眾仍不斷聚集。（記者李容萍翻攝）

警棍、辣椒水制止都沒用，警對空轟6槍立馬鳥獸散。（記者李容萍翻攝）

警方到場喝令大家離開，但雙方人馬和圍觀民眾仍不斷聚集。（記者李容萍翻攝）

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