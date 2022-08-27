惡狼拖女網友入廁所性侵 律師以「孤兒院長大」要求減刑

吳男性侵女網友，律師以孤兒院長大為由要求減刑。（情境照，與本案無關）

2022/08/27 21:15

〔記者吳政峰／台北報導〕新北一名吳姓男子2020年間與女網友小夢（化名）見面，一時精蟲衝腦，硬拖她到廁所性侵，甚至大力強逼，導致小夢上顎受傷。律師以吳男「孤兒院長大」、不知道事情會那麼嚴重為由，要求減刑。高等法院審酌吳男承認犯行、表達歉意，日前依強制性交罪判刑3年2月。

2020年間，吳男透過網路結識小夢，雙方相談甚歡，相約新北市一處宮廟旁見面，沒想到聊天到一半，吳男突然獸性大發，要求嘿咻，見小夢明確告知「不要」並以肢體反抗，吳男不僅未罷手，反取走小夢的手機阻止求救，並將她推倒在地。

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小夢拒絕就範，雙方拉扯，豈料，吳男竟用腳踢她，取走她的眼鏡後，再以手勾住小夢後頸，強拉至宮廟旁的廁所內，強行拉扯其內、外褲。小夢因甫遭吳男暴力相向，深怕再遭動粗傷害，遂心生畏懼自行脫褲。

吳男見狀立即要求發生性行為，小夢身心受創不敢抵抗，慘遭強行口交與性交。吳男粗暴的行為導致小夢上顎出血、下嘴唇左嘴角瘀傷，肢體也有多處瘀青。吳男直到洩慾後，才把小夢載到火車站放人，小夢立刻打電話給友人告知此事，並前往醫院驗傷，醫護人員得知她遭性侵，馬上通報警方。

吳男原本否認犯罪，但被一審士林地院判刑3年4月後，態度完全改變，不只承認犯行、向小夢道歉，還主動要求和解，目的就是希望二審高院能輕判。

律師表示，吳男沒有前科，從小在孤兒院長大，在教育方面有所不足，沒有想到這件事情會這麼嚴重，案發當下兩人一開始有些親密行為，吳男理解上覺得雙方可以再進一步，或許是因為誤會才會造成本件犯行，請求高院減刑。

高院指出，兩人為網友，吳男為滿足一己性慾，不顧小夢反對，仍強行性侵，法紀觀念淡薄，不尊重他人性自主決定權，影響小夢身心甚鉅。

高院表示，吳男犯後於偵查、原審否認犯行，甚至在開庭後傳送訊息給小夢造成二度傷害，惟上訴二審後改口坦承犯行，並試圖向小夢表達歉意求和解，雖然和解未成，但因犯後態度已和一審不同，故撤銷原判決，改判3年2月徒刑，可上訴。

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